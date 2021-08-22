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Ünlü sahilde adım atacak yer kalmadı

22.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hava sıcaklıklarının 38 dereceye çıkması üzerine birçok kişi plajlara akın etti. Yerli ve yabancı turistlerle dolan Konyaaltı Sahili'nde adım atacak yer kalmadı.

Ünlü sahilde adım atacak yer kalmadı

Antalya’da hava sıcaklığı bugün 38 dereceye kadar ulaştı. Nem oranının yüzde 75, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu. Kilometrelerce uzanan sahil şeridi hafta sonu olması nedeniyle neredeyse tıka basa doldu. Sahile gelen vatandaşlar Akdeniz’in serin suyuna girerek serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcak hava dolayısı ile şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Bir vatandaş da sahile kurduğu kamp çadırının içerisinde uyuduğu gözlendi.

"BAŞKA YERLERE DE GİTTİM AMA ANTALYA GİBİSİ YOK"

Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Abdullah Özkan, “Almanya’dan geliyorum. Burası çok güzel, hava çok sıcak. Deniz insanı serinletiyor. Başka yerlere de gittim ama Antalya gibisi yok. Konyaaltı sahili çok güzel. Herkese tavsiye ederim” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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