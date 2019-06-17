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Ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın duygusal anları

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras, katıldığı defilede duygusal anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın duygusal anları

Ünlü şarkıcı Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras, katıldığı defilede duygusal anlar yaşadı. Kelebek hastası çocukların yer aldığı videoyu izlerken duygu seli yaşayan Uras, “Ramazan ayında çekilen bu videoyu izlediğimde hep duygulanıyorum, çok etkileniyorum ve gözyaşlarımı tutamıyorum” dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde kelebek hastası çocuklar yararına defile düzenlendi. Defilede modacı Yıldırım Mayruk ile Can Çapar’ın 2019 yaz koleksiyonları tanıtıldı. Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen defileye Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı da olan ünlü sanatçı Fulden Uras’ta katıldı. Uras, kelebek hastası çocukların yer aldığı videoyu izlerken duygu dolu anlar yaşadı.
Defilede bir konuşma yapan Fulden Uras, ömrü yettiğince kelebek hastası çocuklar için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, “Ramazan ayında çekilen bu videoyu izlediğimde hep duygulanıyorum, çok etkileniyorum ve gözyaşlarımı tutamıyorum. Kelebek çocuklar, videoda gördükleriniz, görmeye dayanabileceğiniz çocuklar. Dünyanın birçok ülkesinde hiçbir doktor bu konuda uzmanlık yapmamış. Hastalıkla ilgili daha yeni yeni bir şeyler, araştırmalar yapılıyor. Genetik bir hastalık, ülkemizde de akraba evliliği çok olduğu için derneğimize ulaşmış 587 çocuğumuz var. 587 çocuğumuza biz her hafta kremleri, yapışmayan sargı bezleri gücümüz yettiğince yollamaya çalışıyoruz. Anneannemi ben şekere bağlı çok ağır yaralar ve kangrenle kaybettim. Ondan bir sene sonra da annemi kaybettim. Annem onların anneannesiydi, ben onların ablasıyım. Allah bana nefes verdikçe, giden büyüklerim için, onların defterleri hep açık olsun diye ben bu çocukların yanında olmaya devam edeceğim. Biz birlikte güçlüyüz, biz birlikte o çocukların kanatlarına dokunabiliriz. Bizim çocukların çektiği çok ciddi açık yaraları var. En ufak bir enfeksiyonda kaybettiğimiz çocuklarımız var. Siz burada üç tanesini gördünüz, biz geçen sene 17 çocuğumuzu kaybettik. Bu çocukların hepsine ben dokunuyorum, hepsini kucağıma alıyorum. Her birinde korkunç bir acı yaşıyorum. Ama Allah kullarına dayanabilecekleri kadar acı verirmiş. Rabbime şükürler olsun, beni de böyle bir imtihana tabi tuttu. Ben çok mutluyum onlarla. Ömrüm yettikçe onlar için koşmaya, mücadele etmeye siz dostlarla birlikte devam” dedi.

Ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın duygusal anları

Ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın duygusal anları

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