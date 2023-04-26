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Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar gözaltına alındı

26.04.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar hakkında sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'a bilgi, belge, fotoğraf aktararak birlikte hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine Tanrıyar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Muhammed Yakut'un sosyal medyadaki video paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar'ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca şüpheli Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde bir başka kişiye yönelik "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" eyleminde bulunduğu iddia edildi. Bu tespitler sonrasında savcılığın talimatı üzerine Can Tanrıyar, Beşiktaş'taki evinden gözaltına alındı. (DHA)

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