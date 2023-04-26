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  4. Ünlü yazar E. Jean Carroll'dan flaş sözler: 'Donald Trump bana tecavüz etti'

Ünlü yazar E. Jean Carroll'dan flaş sözler: 'Donald Trump bana tecavüz etti'

26.04.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 30 yıl önce kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla Donald Trump'a dava açan yazar E. Jean Carroll mahkemede jüriye yaptığı konuşmada, "Donald Trump bana tecavüz ettiği için buradayım ve bunun hakkında yazdığımda yalan söyledi ve bunun olmadığını söyledi. İtibarımı paramparça etti ve ben hayatımı geri almak için buradayım” ifadelerini kullandı.

Ünlü yazar E. Jean Carroll'dan flaş sözler: 'Donald Trump bana tecavüz etti'

Yazar E. Jean Carroll’ın yaklaşık 30 yıl önce bir mağazanın soyunma odasında kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açtığı dava başladı. Carroll mahkemede jüriye yaptığı konuşmada, "Donald Trump bana tecavüz ettiği için buradayım ve bunun hakkında yazdığımda yalan söyledi ve bunun olmadığını söyledi. İtibarımı paramparça etti ve ben hayatımı geri almak için buradayım” dedi.

Carroll, Trump'la iddia edilen cinsel saldırından yıllar önce tanıştığını ve onu "çok cana yakın" ve "havalı" bulduğunu ifade etti. Carroll, Trump'ın kendisine Bergdorf Goodman alışveriş merkezinde bir mağazanın soyunma odasına götürdüğünü ve kapıyı kapatarak duvara ittiğini ardından cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı. Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Carroll, Trump’ı geri ittiğini açıkladı.
Carroll, olayın ardından kendisini suçladığını, işini kaybedeceğinden korktuğu için ve Trump'ın kendisine misilleme yapacağından korktuğu için sessiz kaldığını belirtti.
New York'un Hayatta Kalan Yetişkinler Yasası uyarınca dava açan 79 yaşındaki Carroll, Trump'tan tazminat talep ediyor.

'CADI AVI'

Trump, 1-2 hafta sürmesi beklenen davanın duruşmalarına katılmazken, Truth Social'da dava ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Trump, Carroll'ın avukatını "siyasi bir ajan", tecavüz iddiasını ise "uydurma bir aldatmaca" olarak nitelendirerek, "Bu bir düzmece ve yanlış hikaye. Cadı avı" ifadelerini kullandı. Trump’ın davada sonuç ne olursa olsun hapse girmesi beklenmiyor.

Trump tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden Jessica Leeds ve Natasha Stoynoff’u da söz konusu davada dinlemesi bekleniyor. Leeds, 1979 yılında uçakta seyahat ettiği sırada yan koltukta oturan Trump’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. Stoynoff ise, 2005 yılında röportaj yapmak üzere Trump’ın Florida'daki malikanesine gittiğini ve Trump’ın burada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

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TRUMP, 4 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 130 bin dolarlık "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında 4 Nisan’da hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetmişti. Trump, hakkındaki iddianamede 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlanmış, Trump’ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği, Başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve 2 kadına sessiz kalmaları için 280 bin dolar verdiği iddiaları iddianamede yer almıştı. Trump aleyhindeki tüm suçlamaların Trump Organization tarafından tutulan kayıtlarla ilgili olduğu görülmüştü. Davadaki bir sonraki duruşmanın New York’ta 4 Aralık’ta yapılacağı açıklanmıştı. (İHA)

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tecavüz Donald Trump

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