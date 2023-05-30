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Ünlü yönetmen hakkında olay iddia: Striptiz kulübünde 10 bin dolar ödeyip öyle bir şey yaptı ki...

30.05.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Hollywood'daki bir striptiz kulübü çalışanı, Tarantino'nun kulüpteki dansçılardan birine 10 bin dolar ödeyerek ayağını yaladığını söyledi.

Ünlü yönetmen hakkında olay iddia: Striptiz kulübünde 10 bin dolar ödeyip öyle bir şey yaptı ki...

Kuzey Kaliforniya'dan kendini NorCal Lowlife adıyla tanıtan, Hollywood striptiz kulübü Crazy Girls'te kıdemli bir personel olan gizemli bir kişi, katıldığı 'Get in the Car' adlı podcast programında Quentin Tarantino'nun ayak fetişiyle ilgili konuştu.

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

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"AYAĞININ ALTINI YALAMAYA BAŞLADI"

Page Six'te yer alan habere göre, gizemli kişi iddiasında "Tarantino otururken kadının üstünü çıkarıyordu. Tarantino ayağa kalkıp kadını koltuğa fırlattı. Çizmelerini çıkarıp ayağının altını yalamaya, ayak parmaklarını emmeye başladı. Öğrendiğim kadarıyla bunun karşılığında 10 bin dolar ödedi" diye konuştu.

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Ünlü yönetmenin 30 dakika boyunca özel odada kaldığını belirten kaynak, "Köpük banyosu yaptığınızda ayaklarınızın nasıl göründüğünü bilirsiniz, değil mi? Kuru erik gibi. Dansçının ayakları da öyle görünüyordu."

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Anahtar Kelimeler:
Quentin Tarantino striptiz kulübü ele turu

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