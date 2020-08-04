Ünlülerin daha genç görünmesinin sırrı bu bu bantmış! Oldukça ucuz ve kullanışlı...

Pek çok ünlünün kullandığı mucizevi bir ürün: Yüz germe bandı. Kullanımı oldukça basit ve maliyeti düşük bir ürün. Tek yapmanız gereken herhangi bir kozmetik ürün satan mağazadan yüz germe bandını edinmeniz. Peki nasıl kullanacaksınız? Cilde bir zararı var mı? İşte detaylar...
YÜZ GERME BANDI NEDİR?
Yüzleri yakından çekilen mankenlerin, dizi ya da sinema oyuncularının yakın çekimlerde daha genç görünmesini sağlar. Maliyeti az olan ürünü kullanmanın herhangi bir zahmeti de yok. Cilde herhangi bir zararı bulunmayan ürün, iki bant ve bu bantlara ait birer ipten oluşuyor. İşte kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları...
DAHA GENÇ GÖZÜKMENİN KOLAY YOLU
Yüz germe bandı, kullandığınızda belli olmaması mümkün olan bir ürün. Şeffaf, şerit halinde bulunan minik bir bant. Kozmetik ürünler satan mağazalardan ürünü temin ederek işe başlayabilirsiniz.
Bandı kullanmadan önce yapmanız gereken cildinizi güzelce temizlemek olmalı. Herhangi bir cilt temizleyicisi, makyaj temizleme suyu ile iyice yüzünüzü temizlemelisiniz. Yüzünüzde herhangi bir makyaj ürünü olmamalı. Cildiniz temiz ve kuru olmalı. Islak bir cilt ile bant gerektiği teması kuramaz ve cildinizde kendini belli eder.
Bandı saçınız ile saklayacağınızı düşünerek uygulayacağınız bölgeyi seçmelisiniz. Bunun için göz bölgenizi ya da yanak bölgesini gerdirmek daha uygun olur. Kulağın üst kısmı saç ile kolayca ipi gizleyebilmeniz için olanak sağlar.
Bandı yüzünüzün seçtiğiniz bölgesine iyice bastırın. Bandın ipini ise kulağınızın üst bölgesinden alarak kafanızın arkasına doğru uzatın. Bant ipinin saçınızın altında kalmasına dikkat edin.
İki parçadan oluşan bandın diğer parçasını ise önceki ile aynı hizada olacak şekilde yüzünüzün diğer tarafına yerleştirin. Bu taraftan gelen ipi de kulağınızın üzerinden geçirerek diğer ip ile birleştirin. İpin iyice gerilmesine dikkat edin.
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