Ünlülerin daha genç görünmesinin sırrı bu bu bantmış! Oldukça ucuz ve kullanışlı...

Pek çok ünlünün kullandığı mucizevi bir ürün: Yüz germe bandı. Kullanımı oldukça basit ve maliyeti düşük bir ürün. Tek yapmanız gereken herhangi bir kozmetik ürün satan mağazadan yüz germe bandını edinmeniz. Peki nasıl kullanacaksınız? Cilde bir zararı var mı? İşte detaylar...

YÜZ GERME BANDI NEDİR?

Yüzleri yakından çekilen mankenlerin, dizi ya da sinema oyuncularının yakın çekimlerde daha genç görünmesini sağlar. Maliyeti az olan ürünü kullanmanın herhangi bir zahmeti de yok. Cilde herhangi bir zararı bulunmayan ürün, iki bant ve bu bantlara ait birer ipten oluşuyor. İşte kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları...

DAHA GENÇ GÖZÜKMENİN KOLAY YOLU

Yüz germe bandı, kullandığınızda belli olmaması mümkün olan bir ürün. Şeffaf, şerit halinde bulunan minik bir bant. Kozmetik ürünler satan mağazalardan ürünü temin ederek işe başlayabilirsiniz.