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Ünlülerin daha genç görünmesinin sırrı bu bu bantmış! Oldukça ucuz ve kullanışlı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşlandıkça yüzün eskisi kadar genç gözükmemesi bir problem haline gelir. Bu durumdan rahatsız oluruz. Ancak cerrahi işlemler yaptırmak da istemeyebiliriz. Peki tek çözüm cerrahi işlem yaptırmak mı? Öyle sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ünlülerin genç gözükmesinin sırlarından biri ortaya çıktı! Yüz germe bandı!

Ünlülerin daha genç görünmesinin sırrı bu bu bantmış! Oldukça ucuz ve kullanışlı...

Pek çok ünlünün kullandığı mucizevi bir ürün: Yüz germe bandı. Kullanımı oldukça basit ve maliyeti düşük bir ürün. Tek yapmanız gereken herhangi bir kozmetik ürün satan mağazadan yüz germe bandını edinmeniz. Peki nasıl kullanacaksınız? Cilde bir zararı var mı? İşte detaylar...

YÜZ GERME BANDI NEDİR?

Yüzleri yakından çekilen mankenlerin, dizi ya da sinema oyuncularının yakın çekimlerde daha genç görünmesini sağlar. Maliyeti az olan ürünü kullanmanın herhangi bir zahmeti de yok. Cilde herhangi bir zararı bulunmayan ürün, iki bant ve bu bantlara ait birer ipten oluşuyor. İşte kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları...

DAHA GENÇ GÖZÜKMENİN KOLAY YOLU

Yüz germe bandı, kullandığınızda belli olmaması mümkün olan bir ürün. Şeffaf, şerit halinde bulunan minik bir bant. Kozmetik ürünler satan mağazalardan ürünü temin ederek işe başlayabilirsiniz.

  • Bandı kullanmadan önce yapmanız gereken cildinizi güzelce temizlemek olmalı. Herhangi bir cilt temizleyicisi, makyaj temizleme suyu ile iyice yüzünüzü temizlemelisiniz. Yüzünüzde herhangi bir makyaj ürünü olmamalı. Cildiniz temiz ve kuru olmalı. Islak bir cilt ile bant gerektiği teması kuramaz ve cildinizde kendini belli eder.

  • Bandı saçınız ile saklayacağınızı düşünerek uygulayacağınız bölgeyi seçmelisiniz. Bunun için göz bölgenizi ya da yanak bölgesini gerdirmek daha uygun olur. Kulağın üst kısmı saç ile kolayca ipi gizleyebilmeniz için olanak sağlar.

  • Bandı yüzünüzün seçtiğiniz bölgesine iyice bastırın. Bandın ipini ise kulağınızın üst bölgesinden alarak kafanızın arkasına doğru uzatın. Bant ipinin saçınızın altında kalmasına dikkat edin.

  • İki parçadan oluşan bandın diğer parçasını ise önceki ile aynı hizada olacak şekilde yüzünüzün diğer tarafına yerleştirin. Bu taraftan gelen ipi de kulağınızın üzerinden geçirerek diğer ip ile birleştirin. İpin iyice gerilmesine dikkat edin.

  • En önemli adım ise bandı gizli tutabilmek! İplerini sıkıca birbirine tutturduğunuz bantları saçınızın altında kalacak şekilde ayarlamalısınız. Saçlarınızı salmak, bandın iplerini gizleyeceğinden bunu yapmak en doğru adım olacak. Ayrıca bandı iyice gerdiğinizden emin olmalısınız. Sıkıca bağlanmayan bandın varlığı yüzünüzde belli olur. Yüzünüzün yeteri kadar gerilmemesine de sebep olacağından gerekli etkiyi gösteremez. Bu şekilde gözlerinizin daha çekik görünmesini sağlayabilirsiniz. Yanaklarınızın sarkık durmasını da önlemeniz mümkün. Ayrıca kaküle sahip olmanız halinde alnınızı da gerdirmeniz mümkün. Kakül, alın bölgesi için kullanacağınız bandı kamufle etmeniz için yardımcı olur.

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