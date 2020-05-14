Unreal Engine 5 tanıtıldı, PlayStation 5'in ilk oyun içi görüntüsü paylaşıldı!

PlayStation 5 gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün Sony'nin yayınladığı bir iş ilanında ortaya çıkan PlayStation 5 çıkış tarihi oldukça ses getirdi. Yapılan bu hatanın ardından bu kez Epic Games sahneye çıktı. Epic Games, PlayStation 5'te kullanılacak oyun motoru Unreal Engine 5'i görücüye çıkardı.

UNREAL ENGİNE 5 PLAYSTATİON 5'TE DENENDİ

Epic Games, Unreal Engine 5 için yaklaşık 10 dakikalık bir video yayınladı. Videoda Unreal Engine 5'in yetenekleri gösterildi. İşin ilginç yanı ise tüm bunların PlayStation 5 üzerinden anlık olarak çekilen demo görüntüler olmasıydı. Yani başka bir deyişle PlayStation'ın ilk oyun gösterimini Unreal Engine 5'te görmüş olduk.

Unreal Engine 5'in PlayStation 5'teki yeteneklerini gördüğümüz videoda gölge detayları dikkatimizi çekiyor. Ayrıca dokular daha da geliştirilerek gerçekçi bir hal kazanmış durumda. Sony'ye göre PlayStation 5 2020 bitmeden satışta olacak. Tahminler, PlayStation 5'in Ekim ayında satışa sunulacağı yönünde.

