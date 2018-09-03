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"UNRWA Lübnan için ölüm kalım meselesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil: - "Arap Birliği veya Birleşmiş Milletler'in toplanması halinde UNRWA'nın çalışmalarını nasıl koruyacağımızın yollarını arayacağız" - "Bu tür kararlar Lübnan'ı endişelendiriyor. Çünkü topraklarına dönme hakkı ellerinden alınmış Filistinliler, yardımların durdurulmasıyla bulundukları ülkelerde kaderlerine terk edilmiş olacaklar"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) ülkesi için "ölüm kalım meselesi" olduğunu söyledi.

Basil, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yanı sıra donörler ve diğer ilgili ülkelerin büyükelçileriyle başkent Beyrut'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyerek, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımlarını tamamen durdurma yönündeki kararını kınadı.

UNRWA'nın çalışmalarına devam etmesinin Lübnan için ölüm kalım meselesi olduğunu ifade eden Basil, toplantıya katılan büyükelçilere, konunun önemini hükümetlerine iletmeleri ve UNRWA'ya mali desteklerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

UNRWA çalışmalarının durdurulmasının yol açacağı bir takım olumsuzlukların radikalizmi artıracağına işaret eden Basil, dünyada radikalizmi yaymaya çalışan kesimlerin olduğunu belirtti.

Lübnan'ın, söz konusu kararı reddetmek için elinden geleni yapacağına işaret eden Basil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arap Birliği veya Birleşmiş Milletler'in (BM) toplanması halinde UNRWA'nın çalışmalarını nasıl koruyacağımızın yollarını arayacağız. UNRWA çalışmalarının sonlandırılması, radikalizm ve şiddete yol açmasının yanı sıra barış sürecine bir darbe daha vurulmuş olur."

Toplantıya katılan büyükelçilerden, ABD'nin söz konusu kararına karşı Lübnan'ın yanında durma ve UNRWA'ya desteklerini sürdürme yönünde taahhütler aldıklarını aktaran Basil, "Bu tür kararlar Lübnan'ı endişelendiriyor. Çünkü topraklarına dönme hakkı ellerinden alınmış Filistinliler, yardımların durdurulmasıyla bulundukları ülkelerde kaderlerine terk edilmiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Basil, Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verilmesi düşüncesine karşı olduklarını kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nda, başkent Beyrut'ta bulunan 15 ülkenin büyükelçisi ile 9 ülkenin maslahatgüzarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'nin katılmadığı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cibran Basil Lübnan UNRWA

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