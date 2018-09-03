"UNRWA'nın feshi bölgeyi ateşe atmaktır"

Tüm bu planların, mülteci kamplarında şiddet olaylarının yaşanmasına ve bölgenin ateşe sürüklenmesine sebep olacağı uyarısında bulunan Avad, "Mülteciler; işsiz, aç ve hastalar yığınına dönüşecek. Bu bölge zaten şiddete elverişli bir zemin ve ABD ile İsrail, bu ateşle yanacak." dedi.

"İsrail, 1948'de (Nekbe) yaşanan olayların tanığı kalmasın diye mülteci vasfını ortadan kaldırmak istiyor." değerlendirmesinde bulunan Avad, ABD'nin bu yöndeki planlarının, "mültecilerin sayısının sadece yarım milyonla sınırlandırılacağı" yönündeki söylentileri doğruladığını savundu.

AA muhabirine konuşan Filistinli yazar ve analist Ahmed Refik Avad, ABD ve İsrail'in UNRWA'yı feshederek Filistinli mülteciler sorunundan kurtulmayı ve mültecilerin işlerinin idaresi ve harcamalarının Filistin yönetimine devredilmesini istediğini söyledi.

UNRWA'nın varlığının devamından tüm dünyanın sorumlu olduğunu belirten Avad, bunun kaldırılmasına yönelik bir girişimin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının çiğnenmesi anlamına geleceğini ve ABD ile dünya ülkelerini karşı karşıya getireceğini ifade etti.

Avad, ABD ile İsrail'in, Filistinlileri ve Arapları, "İsrail'in bir Yahudi devleti olduğu, yerleşim birimleri inşasının durmayacağı ve Filistin'deki siyasi bölünmüşlük halinin devam edeceği" yönündeki algıya inandırmak için ciddi çalışmalar içinde olduğunu belirtti.

- "ABD'nin yardımları kesme kararı siyasi şantajdır"

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Genel Müdürü Ahmed Hanun da UNRWA'nın büyük siyasi bir destek aldığını ve ABD'nin onu feshetme girişimlerinin uluslararası camiayla karşı karşıya gelinmesi anlamı taşıyacağını dile getirdi.

ABD ile İsrail'in söz konusu kuruluş üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmadığını vurgulayan Hanun, "ABD'nin yardımları kesme kararı, 'Yüzyılın Anlaşması' planının dayatılması kapsamında uygulanan siyasi bir şantajdır." görüşünü dile getirdi.