Unutkanlığa ne iyi gelir: Bu besinler unutkanlığı unutturacak!

Beyin hücrelerinin enerji ihtiyacının karşılanmasında B grubu vitaminler gereklidir. Tam buğday, karabuğday, çavdar, bulgur, yulaf ve kuru baklagiller B vitaminlerinden zengindir. Beyin oksidasyonunu engelleyen ve nörotransmitter oluşumunu destekleyen demir içeriği yüksek olan besinler koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. Ispanak, kale, karalahana, roka, pancar yaprakları, turp otu, marul, maydanoz, tere ve brokoli gibi besinler her gün sofralarımızda yer almalıdır.

Yüksek antioksidan içeriğiyle beyin hücrelerinin sağlıklı yaşlanmasını sağlayan C vitamini, portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve limon gibi sarı-turuncu meyvelerde bolca bulunur. Ayrıca polifenol ve resveratrol içeriğinden zengin kırmızı-mor orman meyveler de alzheimerı önleyici etki gösterir.

BREZİLYA FINDIĞI SELENYUM SEVİYESİNİ ARTIRIYOR

Bilişsel fonksiyonların devamlılığını sağlayan en önemli bileşenlerden biri selenyumdur. Besinlerin selenyum içeriğinin, yetiştiği topraktaki selenyum miktarına göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda selenyum miktarı ve biyoyararlanımı en yüksek olan besinin brezilya fındığı olduğu ve brezilya fındığı tüketiminin plazma selenyum seviyesini artırarak unutkanlığa karşı koruyucu olduğu belirlenmiştir. B12, çinko ve proteinden zengin olan yumurta özellikle beyin hücrelerinde hasara sebep olan yüksek homosistein düzeyinin azaltılmasında rol oynayarak demansı önler. Özellikle soğuk su balıklarında ve deniz ürünlerinde çokça bulunan omega-3 yağ asitlerinin alzheimer ve demans riskini düşürdüğü belirlenmiştir. Haftada en az 1 kez balık ya da deniz ürünleri tüketilmelidir