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Unutkanlığa ne iyi gelir: Bu besinler unutkanlığı unutturacak!

10.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Unutkanlığa ne iyi gelir: Bu besinler unutkanlığı unutturacak!

Bazı besinlerin unutkanlığı azalttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, MIND diyeti ile unutkanlığın sorun olmaktan çıkacağını söyledi. Zamanla gelişen beyin hasarını önleyen ve bilişsel fonksiyonları koruyan MIND diyeti, unutkanlığa ne iyi gelir sorusunun cevabını veriyor. Diyette yer alan besinler unutkanlığa iyi gelmekle kalmıyor bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. İşte unutkanlığı önlemek için tüketmeniz gerekenler...

Beyin hücrelerinin enerji ihtiyacının karşılanmasında B grubu vitaminler gereklidir. Tam buğday, karabuğday, çavdar, bulgur, yulaf ve kuru baklagiller B vitaminlerinden zengindir. Beyin oksidasyonunu engelleyen ve nörotransmitter oluşumunu destekleyen demir içeriği yüksek olan besinler koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. Ispanak, kale, karalahana, roka, pancar yaprakları, turp otu, marul, maydanoz, tere ve brokoli gibi besinler her gün sofralarımızda yer almalıdır.

Yüksek antioksidan içeriğiyle beyin hücrelerinin sağlıklı yaşlanmasını sağlayan C vitamini, portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve limon gibi sarı-turuncu meyvelerde bolca bulunur. Ayrıca polifenol ve resveratrol içeriğinden zengin kırmızı-mor orman meyveler de alzheimerı önleyici etki gösterir.

BREZİLYA FINDIĞI SELENYUM SEVİYESİNİ ARTIRIYOR

Bilişsel fonksiyonların devamlılığını sağlayan en önemli bileşenlerden biri selenyumdur. Besinlerin selenyum içeriğinin, yetiştiği topraktaki selenyum miktarına göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda selenyum miktarı ve biyoyararlanımı en yüksek olan besinin brezilya fındığı olduğu ve brezilya fındığı tüketiminin plazma selenyum seviyesini artırarak unutkanlığa karşı koruyucu olduğu belirlenmiştir. B12, çinko ve proteinden zengin olan yumurta özellikle beyin hücrelerinde hasara sebep olan yüksek homosistein düzeyinin azaltılmasında rol oynayarak demansı önler. Özellikle soğuk su balıklarında ve deniz ürünlerinde çokça bulunan omega-3 yağ asitlerinin alzheimer ve demans riskini düşürdüğü belirlenmiştir. Haftada en az 1 kez balık ya da deniz ürünleri tüketilmelidir

FERMENTE BESİNLER HÜCRE HASARINI ÖNLÜYOR

Yaşlanmayla azalan bağırsak mikrobiyotasındaki çeşitlilik nörolojik hastalıklara ve hücre hasarına sebep olur. Bu sebeple yoğurt, peynir, ayran, turşu, boza, tarhana, şalgam suyu, hardaliye gibi fermente besinler tüketilmeli ve disbiyoz durumunda gerekli probiyotik takviyeler alınmalıdır. Yeşil çayda bulunan polifenollerden ‘epigallo kateşin gallatın’ yüksek antioksidan aktivitesi sayesinde sinir sistemini koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.

ARI ÜRÜNLERİNİN TEDAVİ EDİCİ ETKİSİNDEN YARARLANIN

Yüksek antioksidan, antikanser, antiinflamatuar ve antioksidan etkisi olan arı ürünlerinin terapötik (tedavi edici) etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda apitoksinin (arı zehri) içerdiği aktif moleküller sayesinde alzheimerda olumlu yanıtlar oluşturduğu belirlenmiştir. Tüm bu besinleri beslenme planınıza eklerken alüminyum alımına da dikkat etmek gerekir. Yüksek alüminyum alımı nöropatiyi artırarak alzheimera sebep olabilir. Deforme olmuş alüminyum tencere ya da kaplar, folyo ve içme suyu alüminyum bulundurur.

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