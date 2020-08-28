Unutkanlık derdine son! Sınava hazırlanan öğrenciler için önemli uyarılar...

Yaş ilerledikçe beyin performansı zayıflayabilir ve unutkanlık gibi çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Beyin sağlığınızı güçlendirmek ve unutkanlıktan kurtulmak istiyorsanız, besinlerin gücünden faydalanmaya ne dersiniz? Bazı yiyecek ve içecekleri düzenli olarak tüketerek, beyin ve genel vücut sağlığınızı korumanız oldukça kolay.
BALIK
Beyin sağlığını koruyan yiyecekler söz konusu olduğunda, listede mutlaka balık da yer alır. Beynin yaklaşık olarak yüzde 60’ı yağdan oluşur ve bu yağın neredeyse yarısı omega-3’tür. Bu yüzden omega-3 bakımından zengin olan balıkların tüketilmesi, beyin performansını güçlendirir. Somon, alabalık ve sardalya gibi türler, tüketilmesi tavsiye edilen balıklar arasında ilk sıralarda.
KAHVE
Kahvede bulunan antioksidanlar ve kafein, beyin sağlığını koruyan önemli bileşenler. Zihni açan, ruh halini iyileştiren kahve, unutkanlığa iyi gelen içeceklerden biri. Düzenli kahve tüketimi, konsantrasyon becerisini de artırır. Kahve içmek, parkinson ve alzheimer gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlayabilir.
YABAN MERSİNİ
Başta beyin olmak üzere vücut sağlığı açısından birçok fayda sunar. Yaban mersini ve diğer koyu renkli tüm meyveler, yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu nedenle yaban mersini, beyin hücrelerinin yenilenmesi ve unutkanlığın önlenmesi konusunda oldukça başarılı.
ZERDEÇAL
Son yılların en popüler baharatlarından biri olan zerdeçal, unutkanlık problemi olan kişilere de tavsiye edilir. Bu koyu sarı ve hafif acımsı baharat, beyne kan akışını kuvvetlendirir ve beyindeki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Hafızayı artırdığı bilinen zerdeçal, depresyon gibi psikolojik problemlerde de fayda sağlayabilir.
BROKOLİ
Antioksidanlarla dolu olan brokoli, adeta mucizevi bir besin. Unutkanlığa iyi gelmesinin yanı sıra, K ve B vitamini desteği sağlayan bu lezzetli sebze, beyin hasarını önleme yardımcı olur.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Vücudu ve beyni serbest radikal hasarına karşı koruma özelliği bulunan kabak çekirdeği, antioksidan takviyesi sunar. Aynı zamanda mükemmel bir magnezyum, çinko ve bakır kaynağı olarak öne çıkar. Yapılan araştırmalar, kabak çekirdeğinin unutkanlığa ve konsantrasyon problemine iyi geldiğini doğrular.
BİTTER ÇİKOLATA
Çoğu insanın severek tükettiği bitter çikolata, mutluluk hormonunu harekete geçirmesinin yanı sıra beyin sağlığına da destek olur. Yapısında bulunan önemli maddeler, öğrenme güçlüğü ve konsantrasyon eksikliği gibi çeşitli hafıza sorunlarına karşı koruma görevi görür.
FINDIK
Fındık tüketimi kalp sağlığını iyileştirir. Bununla birlikte, sağlıklı bir kalp, sağlıklı beyin ile ilişkilendirilir. Düzenli şekilde tüketilen fındık, çeşitli hafıza sorunlarını önleme konusunda etkili.
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