Unutkanlık derdine son! Sınava hazırlanan öğrenciler için önemli uyarılar...

Yaş ilerledikçe beyin performansı zayıflayabilir ve unutkanlık gibi çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Beyin sağlığınızı güçlendirmek ve unutkanlıktan kurtulmak istiyorsanız, besinlerin gücünden faydalanmaya ne dersiniz? Bazı yiyecek ve içecekleri düzenli olarak tüketerek, beyin ve genel vücut sağlığınızı korumanız oldukça kolay.

BALIK

Beyin sağlığını koruyan yiyecekler söz konusu olduğunda, listede mutlaka balık da yer alır. Beynin yaklaşık olarak yüzde 60’ı yağdan oluşur ve bu yağın neredeyse yarısı omega-3’tür. Bu yüzden omega-3 bakımından zengin olan balıkların tüketilmesi, beyin performansını güçlendirir. Somon, alabalık ve sardalya gibi türler, tüketilmesi tavsiye edilen balıklar arasında ilk sıralarda.

KAHVE

Kahvede bulunan antioksidanlar ve kafein, beyin sağlığını koruyan önemli bileşenler. Zihni açan, ruh halini iyileştiren kahve, unutkanlığa iyi gelen içeceklerden biri. Düzenli kahve tüketimi, konsantrasyon becerisini de artırır. Kahve içmek, parkinson ve alzheimer gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlayabilir.