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Unutkanlık ve saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Magnezyum eksikliği hafife alınmamalı

17.08.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok insanın sorunu olan unutkanlık ve saç dökülmesi, farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor. Özellikle günlük hayatta içinden çıkılamaz problemlere sebep olan unutkanlık ve saç kaybının sebebi aslında vitamin eksikliğiniz olabilir. Vücut için olmazsa olmaz ve yaşamsal öneme sahip mineraller arasında bulunan magnezyum, eksikliği durumunda organların işleyişini bozabiliyor.

Unutkanlık ve saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Magnezyum eksikliği hafife alınmamalı

B12, D, C gibi pek çok vitamin eksikliğinin farklı sağlık problemlerine sebep olduğu biliniyor. Ancak bu vitaminler arasında bulunan magnezyumun eksikliği de mutlaka önemsenmesi gereken problemler arasında bulunuyor. Özellikle saç dökülmesi ve unutkanlık yaşayan kişilerin vitamin kontrollerinin yanı sıra magnezyum eksikliği olup olmadığına da baktırması önem taşıyor.

UNUTKANLIK VE SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞAYANLAR DİKKAT!

Kronik hastalıklar başta olmak üzere ileri yaşta olan pek çok kişi, magnezyum eksikliği yaşayabilmektedir. Ancak yaş fark etmeksizin herkeste oluşabilen magnezyum eksikliği, farklı belirtilerle kendini ele verebilmektedir. Eksikliği durumunda vücutta önemli sağlık problemlerine sebep olabilen bu vitamin için mutlaka düzenli hekim kontrolünden geçmek gerekmekte.

Magnezyum eksikliğinin yani vücutta olması gerekenden daha az magnezyum miktarının olmasının sebebi dengeli beslenmemek olabilmektedir. Çünkü vücut magnezyumu besinler vasıtasıyla almaktadır. Eğer yeterli ve dengeli beslenme stili ile magnezyum içeren besinler tüketilmezse, vücutta magnezyum oranı azalabilmektedir.

Birçok farklı besinin içinde bulunan magnezyum, gebelikte ve stresin yoğun olduğu dönemlerde de azalabilmektedir. Çünkü gebelik ve stres durumlarında kişi olması gerekenden daha fazla magnezyuma ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca ilerleyen yaşla birlikte mide ve bağırsaklar eski fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremedikleri için yine magnezyuma duyulan ihtiyaç da artış göstermektedir. Bu tip durumlarda kişinin düzenli magnezyum takviyesi alması gerekmektedir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Vücutta magnezyum eksikliği bazı belirtilerle ortaya çıkmaktadır.

Magnezyum eksikliğinin en çok görülen belirtileri şunlardır:

-Saçların dökülmesi,
-Konsantrasyonda bozukluk,
-Unutkanlık, zihin bulanıklığı,
-Geçmeyen halsizlik/yorgunluk,
-Mide bulantısı ve iştah kaybı,
-Kaslarda kramp,
-Kalp çarpıntısı,
-Uyuşukluk,
-Baş ağrısı ve bedensel ağrılar.

Magnezyum eksikliği tespit edildiğinde kolay şekilde tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Uzman doktorlar tarafından magnezyum ilaçlarıyla eksilmiş olan magnezyum kısa sürede yerine geri koyulabilmektedir. Ancak eksiklik ciddi seviyelere geldiğinde hızlı takviye için damar yolu ile magnezyumun verilmesi daha fazla tercih edilmektedir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN GIDALAR HANGİLERİ?

Magnezyum eksikliğine iyi gelen besinler arasında ise şu gıdalar bulunmakta:

-Sebzeler,
-Kuruyemişler,
-Baklagiller,
-Balık çeşitleri.

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