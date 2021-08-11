HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Unutulmayacak kareler: Selden helikopterle kurtuldular

Unutulmayacak kareler: Selden helikopterle kurtuldular

11.08.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evlerin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik tarafından kurtarma anlarını gösteren nefes kesen görüntüler yayınlandı.

HAVADAN TAHLİYE

Helikoptere bağlı kancayla evlerin çatısına inen görevlilerin kurtarma anları saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların teker teker yukarı çekilerek helikoptere alındığı görüldü. Ayancık ilçesine kara ulaşımında sel nedeniyle yaşanan problemler helikopterle aşıldı. Birçok noktada evlerden tahliyeler havadan gerçekleştirildi.

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldıSinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

01

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor" denildi. (İHA)

02

03

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadıDehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadı
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
PKK'dan kaçış sürüyor: 6 terörist teslim olduPKK'dan kaçış sürüyor: 6 terörist teslim oldu
Anahtar Kelimeler:
sel Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Üniversitedeki maaş vurgununu Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Üniversitedeki maaş vurgununu Sayıştay raporu ortaya çıkardı

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

5 yıldızlı otelde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

5 yıldızlı otelde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.