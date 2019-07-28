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Ünye'de kedinin düştüğü yakıt kuyusuna inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE(Ordu)- ORDU'nun Ünye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire'nin (19), mahsur kalan kedisini kurtardığı fuel-oil dolu kuyuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, inceleme başlattı.

Ünye'de kedinin düştüğü yakıt kuyusuna inceleme

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE(Ordu)- ORDU'nun Ünye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire'nin (19), mahsur kalan kedisini kurtardığı fuel-oil dolu kuyuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, inceleme başlattı. Bölgede yıkılan bir turizm işletmesine ait olduğu sanılan ve açık bırakılan üzeri belediye ekiplerince kapatılarak önlem alınan yakıt deposunun sorumlularının tespiti için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Özgür Ege Şire, kedisinin çevredeki fuel-oil dolu kuyuya düştüğünü fark etti. Şire, 'Mırnav' adlı kedisinin çırpınmasına dayanamayarak kuyuya girdi. Şire uğraşları sonucu, cep telefonu ışığıyla girdiği kuyuda kedisini kurtarıp, dışarı çıkarmayı başardı. Kuyudan kedisiyle çıkan genci gören çevrede devriye atan gece bekçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, kıyafeti siyaha bürünen gence ilk müdahalede bulunuldu. Genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kedisi veteriner hekimliğince tedaviye alınan genç, taburcu edildi. Hayatını tehlikeye atarak kedisini kurtaran Şire, davranışıyla hayvanseverlerin övgüsünü topladı.
O ANLARI ANLATTI
Özgür Ege Şire, kuyuda mahsur kalan kedisini kurtarma anlarını anlatarak, insanların hayvan sevgisi konusunda daha da duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Şire, "Kedimle gezinirken, zaman zaman tasmasını bırakıyordum. O an, birden yanımdan uzaklaşıp, kuyuya yöneldi. Aniden düştü. Oranın yakıt dolu bir kuyu olduğunu bilmiyordum. Yaklaşık 20 dakika cep telefonu ışığından da faydalanıp, girdiğim kuyuyu aradım. 4-5 kez kuyuya girip çıktım. Aramalar sonucunda en son kedimi bularak dışarı çıkardım. Kuyudan kedimle birlikte çıktık. Orada devriye gezen bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kedim veteriner kontrolünde. Durumu iyi. Ben ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüm. Sağlık durumum iyi. Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim. Hayvan sevgisi konusunda hepimiz duyarlı olmalıyız" dedi.
KUYUYA ÖNLEM VE İNCELEME
Öte yandan, belediye ekiplerince üzeri kapatılarak önlem alınan kuyunun bölgede yıllar önce yıkılan bir turizm işletmesince yakıt deposu olarak kullanıldığı sanılıyor. Üzeri açık bırakılan kuyuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce de inceleme başlatıldığı, sorumlularının tespiti için ise çalışma yürütüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ünye'de kedinin düştüğü yakıt kuyusuna incelemeÜnye'de kedinin düştüğü yakıt kuyusuna incelemeÜnye'de kedinin düştüğü yakıt kuyusuna incelemeÜnye'de kedinin düştüğü yakıt kuyusuna inceleme

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