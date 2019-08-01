Urartuların 4 farklı ölü gömme geleneği ortaya çıkarıldı

Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi’nde üzüm bağları, surları, su sarnıçları, tapınakları ve saray yapılarıyla bugüne kadar ulaşan kalede başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında; arkeolog, antropolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 22 kişilik ekip, 2 bin 750 yıllık nekropol (mezarlık) alanında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı yapıyor. Çalışmalarda, bilimsel alanda ‘yeni’ olarak değerlendirilen bulgular ortaya çıkarıyor.

Urartu Kralı II. Sardur tarafından inşa edilen kalenin nekropol alanında bu yıl sürdürülen çalışmalarda, urne (küp) yöntemi, sanduka gömü, örme oda mezar ve direkt toprağa gömme şeklinde 4 farklı ölü gömme şekline rastlandı. Dört farklı ölü gömme yönteminin aynı alan üzerinde olması, Urartu arkeolojisi açsından ‘şaşırtıcı’ olarak değerlendirilirken, diğer taraftan çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde gömülme geleneğini ortaya çıkardı.

Tarihi kale ve nekropol alanında incelemelerde bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve beraberindekiler, buradaki arkeologlardan bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, kale alanında ciddi bir tarihi dokunun olduğunu belirtti. Kazı çalışmalarının bundan sonraki yıllar içerisinde de devam edeceğini ifade eden Vali Bilmez, “Bu tarihi hocalarımızla birlikte gün yüzüne çıkarıp hem ülke turizmine hem ilimize kazandıracağız hem de tarihi mekanların korunarak bundan sonraki nesle ulaşımını sağlayacağız. Bu kazılar yıllarca devam edilecek kazılardır. Buradaki kazı çalışmalarının uzatılması konusunda bakanlığımıza talepte bulunduk. Bakanlık da bu konuya olumlu bakıyor. İnşallah bu yöre halkı da bu tarihi dokuya sahip çıkar ve bunu sosyal ekonomik hayatlarının iyileşmesinde bir etken olarak görürler” dedi.

'KAZDIKÇA TARİH FIŞKIRIYOR' Van’ın tarihi, kültürü ve doğasıyla muhteşem bir şehir olduğunun altını çizen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise “Van’da tarihi anlamda çok çeşitli yapılar görülüyor. Diğer taraftan kazıldıkça da adeta tarih fışkırıyor. Burası Urartuların en muhteşem dönemini yaşadığı 2 bin 750 yıllık bir kale ve şu an üzerinde bulunduğumuz nekropol alanıdır. Nekropol alanındaki kazı çalışmalarında yeni bulgular bulundu. İlk defa mezarlar bulundu. Bu bölgelerin turizm alanı olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle üniversite olarak bu çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

'4 ÇEŞİT GÖMÜLME ŞEKLİNİ BURADA TESPİT ETTİK' Urartu arkeolojisinde yeni verilerin ortaya çıkması açısından bölgenin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da Çavuştepe Kalesi nekropol alanında 4 çeşit gömülme şeklini tespit ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Kalede yaptığımız çalışmalara daha çok restorasyon ve yeniden ayağa kaldırma için ön çalışmaları yürütüyoruz. Ancak Çavuştepe nekropolünde ise kalede yaşayan yönetici sınıfının gömülmüş olduğu alanda bulunuyoruz. 4 çeşit gömülme şeklini burada tespit ettik. Bunlardan bir tanesi urnelerin içerisine küllerin konularak toprağa gömülmesi, ikincisi sanduka dediğimiz gömü şekli, üçüncüsü örme oda mezar şeklinde, dördüncüsü ise direkt toprağa gömülme şekliyle karşımıza çıkıyor. Bunun ilk defa bir alan içerisinde yer alması açısından önemli buluyoruz. Bu da çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde burada gömüldüğünü bize göstermiş oluyor” şeklinde konuştu.

'URARTU NEKROPOLÜNDE İLK DEFA KARŞILAŞTIK' Hiçbir Urartu nekropolünde karşılaşılmayan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: