Ürdün Dışişleri Bakanı: "İsrailli çiftçiler geri alınan bölgelerde hasat yapabilecek"

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'den geri alınan, "El-Bakura ve El-Gamr" bölgelerinde İsrailli çiftçilerin hasat yapmasına izin verileceğini söyledi.

Bakan Safedi, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ürdün'ün anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiraladığı söz konusu bölgelerin yeniden Ürdün'ün egemenliğine geçmesine dair açıklamalarda bulundu.

İsrailli çiftçilere, geri alınan bölgelerde ektikleri ürünlerin hasadı için izin verileceğini ifade eden Safedi, çiftçilerin ülkeye resmi sınır kapılarından giriş yapabileceklerini dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ayrıca, İsrail'de yaklaşık iki ay gözaltında tutulan Ürdün vatandaşlarının geri döndüğünü hatırlatarak, ülkeye çağrılan Ürdün'ün Tel Aviv büyükelçisinin ilerleyen günlerde İsrail'e döneceğini ifade etti.

Safedi, Ürdün güvenlik güçleri tarafından 30 Ekim'de gözaltına alınan İsrail vatandaşının da Ürdün kanunları uyarınca değerlendirileceği açıklamasını yaptı.

- El-Bakura ve El-Gamr arazileri