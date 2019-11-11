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Ürdün Dışişleri Bakanı: "İsrailli çiftçiler geri alınan bölgelerde hasat yapabilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 23:25 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı: "İsrailli çiftçiler geri alınan bölgelerde hasat yapabilecek"

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'den geri alınan, "El-Bakura ve El-Gamr" bölgelerinde İsrailli çiftçilerin hasat yapmasına izin verileceğini söyledi.

Bakan Safedi, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ürdün'ün anlaşma uyarınca 25 yıllığına İsrail'e kiraladığı söz konusu bölgelerin yeniden Ürdün'ün egemenliğine geçmesine dair açıklamalarda bulundu.

İsrailli çiftçilere, geri alınan bölgelerde ektikleri ürünlerin hasadı için izin verileceğini ifade eden Safedi, çiftçilerin ülkeye resmi sınır kapılarından giriş yapabileceklerini dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ayrıca, İsrail'de yaklaşık iki ay gözaltında tutulan Ürdün vatandaşlarının geri döndüğünü hatırlatarak, ülkeye çağrılan Ürdün'ün Tel Aviv büyükelçisinin ilerleyen günlerde İsrail'e döneceğini ifade etti.

Safedi, Ürdün güvenlik güçleri tarafından 30 Ekim'de gözaltına alınan İsrail vatandaşının da Ürdün kanunları uyarınca değerlendirileceği açıklamasını yaptı.

- El-Bakura ve El-Gamr arazileri

Ürdün Kralı Abdullah, mecliste yaptığı konuşmada 25 yıllığına İsrail'e kiralanan El-Bakura ve El-Gamr arazilerinde kontrolün, Ürdün'e geçtiğini açıklamıştı. Kralın açıklamasının ardından Ürdün ordusu, Bakura'nın kuzeyine Ürdün bayrağını dikmişti.

Ürdün'ün, 1994 yılında imzaladığı Vadi Arabe barış anlaşmasıyla 25 yıllığına İsrail'e kiralanan Bakura ve Gamr arazileri verimli toprakları barındırıyor.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid vilayeti yakınlarında yer alan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip. Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir arazi olan Gamr ise Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde ve sınır bölgesinde yer alıyor.

Sözleşmenin 25 Ekim 2019'da sona ermesi öncesinde ülkede tartışmalar başlamıştı.

Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlüler, protestolar düzenlemiş, parlamentoda onlarca milletvekili sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı. Bunun üzerine, Ürdün yönetimi de geçen sene kira akdinin yenilenmeyeceğini İsrail tarafına iletmişti.

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El-Bakura El-Gamr Eymen es-Safedi israil Ürdün

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