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Ürdün ile Katarlı yetkililer askeri işbirliğini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 03:36 | Son Güncelleme

Ürdün ile Katarlı yetkililer askeri işbirliğini görüştü

DOHA (AA) - Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Salim en-Nabit ile Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti iki ülke arasındaki askeri işbirliğini görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nabit'in resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ürdün'de Huneyti ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Nabit ile Huneyti'nin ortak askeri koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştüğü kaydedildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise tarafların bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkileri değerlendirdiği ifade edildi.

Nabit'in Ürdün ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde Körfez krizi nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından gerçekleşti.

Geçen nisan ayında da Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle görüşmüş ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Ürdün 8 Temmuz'da Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin ülkenin Doha Büyükelçisi olarak atanmasına karar vermişti.

Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü ve merkezi Katar'da bulunan Al Jazeera televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Ürdün

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