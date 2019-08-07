Ürdün ile Katarlı yetkililer askeri işbirliğini görüştü

DOHA (AA) - Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Salim en-Nabit ile Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti iki ülke arasındaki askeri işbirliğini görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nabit'in resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ürdün'de Huneyti ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Nabit ile Huneyti'nin ortak askeri koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştüğü kaydedildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise tarafların bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkileri değerlendirdiği ifade edildi.

Nabit'in Ürdün ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde Körfez krizi nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından gerçekleşti.

Geçen nisan ayında da Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle görüşmüş ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Ürdün 8 Temmuz'da Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin ülkenin Doha Büyükelçisi olarak atanmasına karar vermişti.