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Ürdün İsrail mahkemesinin Rahmet Kapısı'nı kapatma kararını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanlığı: - "Uluslararası hukuk ve meşru kararlara göre, Mescid-i Aksa ve içinde bulunduğu Doğu Kudüs işgal altındaki 1967 Filistin toprakları içindedir, İsrail yargı yetkisine tabi değil"

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail mahkemesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın kapatılması yönünde aldığı kararı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin, Mescid-i Aksa'nın doğu surlarında yer alan Rahmet Kapısı'nın geçici kapatılması yönündeki kararına işaret edilerek, "Uluslararası hukuk ve meşru kararlara göre, Mescid-i Aksa ve içinde bulunduğu Doğu Kudüs işgal altındaki 1967 Filistin toprakları içindedir, İsrail yargı yetkisine tabi değil." ifadesi kullanıldı.

Rahmet Kapısı'nın Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının ayrılmaz parçası olduğunun altı çizilen açıklamada, uluslararası kanunlara göre Aksa'nın tüm işlerinin idaresinde münhasır yargı yetkisine sahip otoritenin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Aksa'nın tarihsel ve yasal konumuna herhangi bir zarar verilmesinin kabul edilemeyeceği aktarıldı.

Mahkemenin kararı kınanan açıklamada, İsrail'den bu kararın iptali istendi. Açıklamada, Aksa'nın güvenliğinin ve bu konunun tehlikeli yansımalarının tüm sorumluluğunun Tel Aviv yönetimine ait olduğu belirtildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nın geçici olarak kapatılması yönünde karar vermişti. Mahkeme ayrıca, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Rahmet Kapısı'na ilişkin davaya en geç 60 gün içerisinde cevap verilmesini istemişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

- Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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aksa rahmet kapısı Ürdün

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