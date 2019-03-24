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Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Irak ve Ürdün üçlü zirvesi öncesinde Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda, "Mısır ile Ürdün arasındaki sağlam kardeşlik ilişkilerini ve bölgedeki gelişmeleri" ele aldığı belirtildi.

Liderlerin, Ürdün-Mısır ilişkilerinin ulaştığı düzeyden duydukları memnuniyeti ve her alanda ilişkileri geliştirmede kararlı olduğunu vurguladığı görüşmede, ayrıca ekonomi ve yatırım alanları başta olmak üzere ortak işbirliğinin genişletilmesinin önemine işaret edildi.

Filistin ve Kudüs meselesine ilişkin görüşmede, Filistin halkının Arap barış girişimine dayanan başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma haklarını elde etme çabalarına destek vermeyi artırmak gerektiği kaydedildi.

Suriye krizi ile ilgili ülkenin toprak bütünlüğü ve halkı koruyan siyasi bir çözüme ulaşmak için çabaları artırmak gerektiğinin belirtildiği görüşmede, bölgede krizlerin yanı sıra terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası çabalar ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bugün Mısır, Irak ve Ürdün üçlü zirvesine katılmak üzere başkent Kahire'ye gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak mısır üçlü zirve Ürdün

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