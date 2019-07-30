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Ürdün Kralı'ndan Sibsi için taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 00:15 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı'ndan Sibsi için taziye ziyareti

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı II. Abdullah, vefat eden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye ziyaretinde bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus'a resmi ziyarette bulunan Kral II. Abdullah, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır, Sibsi'nin eşi ve ailesiyle Kartaca Sarayı'nda bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

"Hayatını ülkesi ile halkına, İslam ve Arap dünyasının meselelerine hizmete adayan bir lideri kaybettiklerini" ifade eden Ürdün Kralı, Sibsi'nin "Tunus'un inşa süreci ile güvenlik, istikrar ve demokrasisinin güçlenmesi için sağladığı katkılardan övgüyle söz etti.

Kral Abdullah, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır ile görüşmesinde Ürdün'ün Tunus'un yanında olduğunu, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Tunus'un 93 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, perşembe günü başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus Ürdün

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