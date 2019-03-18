Ürdün Meclisinden Mescid-i Aksa için uluslararası müdahale çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün Meclisi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlalleri karşısında acilen uluslararası müdahalede bulunulması yönünde tavsiye kararı çıkardı.

İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin yankılarını tartışmak üzere olağanüstü toplanan meclis, 14 maddelik tavsiye kararı aldı.

Kararda ana hatlarıyla, Kudüs'teki kutsal mekanları koruma hakkının Ürdün'e ait olduğu vurgulanırken, uluslararası mahfillerde Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanlara ait kutsalların korunması ve Aksa'nın zamansal ve mekansal bölünmesinin engellenmesi için tüm yasal çabaların sarf edilmesi yönünde hükümete öneride bulunuldu.

Kudüs'ün Filistin devletinin ebedi başkenti olduğu vurgulanarak, büyükelçiliklerin taşınması çerçevesindeki eylem ve uygulamaların geçersiz olduğu ifade edildi.

Karar çerçevesinde, İsrail'in ihlallerine son vermesi, Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra başta olmak üzere kutsal değerlere zarar verilmesinin önlenmesi için Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler'le acilen görüşülmesi çağrısı yapıldı.