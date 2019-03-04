Ürdün'den 7 yıl aradan sonra Suriye hava sahasını kullanma kararı

AMMAN (AA) - Ürdün Sivil Havacılık Otoritesi, 7 yıl aradan sonra Suriye hava sahasının kullanılmasına izin verilmesi yönünde karar aldı.

Ürdün'ün El-Gad gazetesinde yer alan habere göre, Sivil Havacılık Otoritesi yaptığı açıklamada, bu kararın, Suriye hava sahasının güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak için Suriye rejimiyle koordineli olarak gerçekleştirilen bir dizi tedbirin ardından alındığını belirtti.

Açıklamada, "Söz konusu değerlendirmelere binaen, Suriye hava sahasını kullanmak isteyen Ürdünlü operatörlere izin verilmesi kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Sivil Havacılık Otoritesi, açıklamada ayrıca izin verilen uçuş irtifası gibi Suriye hava sahasının kullanılmasına ilişkin teknik talimatlara yer verdi.

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesi, 2012'de aldığı kararla, Suriye hava sahasının kullanımını askıya almıştı.

Amman yönetimi, son dönemde kuzey komşusu Suriye ile ilişkilerini normalleştirilmesi kapsamında bazı uygulamaları başlatmıştı. Bunlar arasında, Suriye ile Ürdün arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damarı addedilen, güvenlik gerekçesiyle üç yıl kapatılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın, 15 Ekim 2018'de yeniden açılması yer alıyor.

