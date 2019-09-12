HABER

Ürdün'den BMGK'ye Netanyahu'nun "ilhak" vaadine karşı harekete geçme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi: - "(Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakıyla ilgili) Açıklama uygulanırsa çatışmayı bitirmenin tek yolu olan iki devletli çözümü baltalar, barış sürecini bitirir ve bu da tüm bölgede barış ve güvenliği tehdit edecek, öfke ve şiddete yol açacak umutsuzluk ortamını derinleştirir"

AMMAN (AA) - Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşı acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, BMGK'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Amman Büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Safedi, BMGK ve tüm uluslararası toplumun, Netanyahu'nun açıklamasını kınamak için açık ve net bir tutum sergileyerek, hızlı bir şekilde harekete geçmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Safedi, Netanyahu'nun açıklamasının uluslararası yasaların açıkça ihlali niteliğinde olmasının yanı sıra tüm bölgeyi şiddete ve çatışmaya sürükleme tehlikesi içerdiğini söyledi.

Büyükelçileri söz konusu vaadin bölgeye olası yansımaları konusunda uyaran Safedi, "(Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakıyla ilgili) Açıklama uygulanırsa çatışmayı bitirmenin tek yolu olan iki devletli çözümü baltalar, barış sürecini bitirir ve bu da tüm bölgede barış ve güvenliği tehdit edecek, öfke ve şiddete yol açacak umutsuzluk ortamını derinleştirir." ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun açıklaması gibi tek taraflı adımların, bölgeye ve dünyaya karşı büyük tehlike teşkil ettiğini vurguladı.

- Netanyahu'nun "ilhak" vaadi

İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacakErdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak
Fotoğraflar // Bakan Kurum: Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattıkFotoğraflar // Bakan Kurum: Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Binyamin Netanyahu BM üyesi ülkeler Çağrı İsrail'e ilhak Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.