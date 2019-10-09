Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınlarına kınama

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını "sorumsuz provokasyonlar" şeklinde niteleyerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, "saçma uygulamalar ve sorumsuz provokasyonlar" olarak nitelendirdikleri İsrail'in Mescid-i Aksa baskınlarını mutlak surette reddettiklerini ifade etti.

Aksa'ya yönelik baskınların uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgalci bir güç olarak bulunan İsrail'in sorumluluklarıyla ters düştüğünü belirten Kudat, Tel Aviv yönetiminden bu tür uygulamalara derhal son vererek Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statükosuna, kutsallığına ve Müslümanların duygularına saygı göstermesini istedi.

Kudat ayrıca toplam 144 dönüm alana sahip olan Mescid-i Aksa'nın tamamının Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğunu vurguladı.

- İsrail polisi korumasındaki 185 fanatik Yahudi Aksa'nın avlusuna girmişti

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail polisi korumasındaki 185 fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.