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Ürdün'den Netahyahu'nun açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 23:58 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi: - "Gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmandırılması, barış sürecinin üzerine inşa edildiği temelleri sarsıyor, tüm bölgeyi şiddete ve çatışmaya itiyor"

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" ve Ürdün Vadisi'nde egemenliğini dayatma yönündeki açıklamasını kınadı.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi yaptığı yazılı açıklamada, "Gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmandırılması, barış sürecinin üzerine inşa edildiği temelleri sarsıyor ve tüm bölgeyi şiddete ve çatışmaya itiyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamasını kabul etmediğini vurgulayan Safedi, bu açıklamanın, uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlali, barış sürecinin yok olmasına ve bölgenin barışı sağlama hakkının baltalanmasına mal olacak bir seçim propagandası olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma sorumluluk alarak, İsrail'in açıklamasını reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmaları, uluslararası kararlara bağlı kalmaları, "iki devletli çözüm" için gerçek ve aktif bir çaba göstermeleri çağrısında bulunan Safedi, şunları kaydetti:

"İsrail'den gelen bu açıklama, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve işgalci yönetimin Kudüs'teki kutsallara yönelik ihlalleri gibi tek taraflı adımlar, başta bölge olmak üzere dünyada barış ve güvenliği tehdit ediyor. İsrail'in barış sürecini baltalama, barışı ve güvenliği tehdit etmesine karşı koyacak açık ve kararlı bir uluslararası tutum sergilenmesi gerekiyor."

Safedi, Ürdün'ün Netanyahu'nun, Filistin topraklarını ilhak planını açıklamasını kınayan ve reddeden bir tutum içerisinde olduğunu kaydetti.

Netanyahu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Netanyahu

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