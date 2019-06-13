Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılımı belirsizliğini koruyor

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılım durumunun henüz netliğe kavuşmadığını söyledi.

Safedi, Ürdün'deki devlet televizyonu Memleke'ye, ülkesinin dış politikasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün'ün Manama'daki çalıştaya katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini söyleyen Safedi ancak kararın belli olması halinde açık ve net bir şekilde duyurulacağını ifade etti.

Safedi, "Bahreyn'deki çalıştaya katılma konusunda değerlendirme hakkımızı kullanıyoruz. Dostlarımıza ve kardeşlerimize danışarak değerlendirmeler yapıyoruz. Karar aldığımızda açıkça belirteceğiz." dedi.

Ürdün'ün dış politikada belirli bir tavrı olduğunu vurgulayan Safedi, Kral Abdullah'ın Filistin söz konusu olduğunda hiçbir bahaneyi kabul etmediğini yineledi.

Safedi, Filistin konusunda barış için tek yolun, İsrail işgalinin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları dahilinde bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.