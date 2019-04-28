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Urla'da enginar izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

İZMİR'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin son gününde izdiham yaşandı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin son gününde izdiham yaşandı. Binlerce kişi, Enginar Festivali'nin son gününde ilçeye akın etti. Urla'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Festival alanında açılan tezgahlarda da birbirinden lezzetli ürünler sergilendi. Enginarlı çiğ köftenin yanı sıra, enginarla yapılan tatlılar, farklı lezzetler arayanları cezbetti. Urla'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 3 gün süren Uluslararası Enginar Festivali, son gün katılımcıların akınına uğradı. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen binlerce kişi pazar günü festivale katıldı. Urla Meydanı'nda kurulan stantlarda hem birbirinden lezzeti ürünler hem de hediyelik eşyalar satışa çıkarıldı. Tezgahları, enginarlı pilavlar, kurabiyeler ve çiğ köfteler süsledi. Enginarlı pilav yapıp satan Fatma Aytepe, satışlardan memnun olduğunu söyledi. Festivale katılan Nurcan Kalkan da ilk kez enginarlı kurabiye yaptığını ve satışa sunduğunu söyledi. Kalkan, kurabiyenin hamurunu hazırladığını ve hazırladığı enginarlı muhallebiyi kurabiyenin içine koyduğunu, böylece piştikten sonra ortaya enfes bir tat çıktığını söyledi. Kurabiyelerin 4 tanesi 5 liradan satılıyor. ENGİNARLI ÇİĞ KÖFTE YAPTILAR Festivale katılan Ayşe Altun, kızı Melek Altun da, enginarlı çiğ köfte yaptı. Bunu ilk kez denediklerini söyleyen Ayşe Altun, enginarlı çiğ köftenin yapılışını anlattı. Önce enginarları robottan geçirdiklerini, ardından bulguru hazırladıklarını ve sarımsak, soğanı, salça ile yoğurduklarını belirten Altun, "İlk kez biz böyle bir şey yaptık. Festival için yaptık. Çok beğenildi. Satışlarımız çok iyi. Enginara rağbet çok fazla olduğu için insanlar, enginarlı çiğ köfteyi de merak ediyor. Porsiyonunu 5 liraya satıyoruz" diye konuştu. ENGİNARIN TANESİ 4, 5 TANESİ 20 LİRADAN SATIŞTA Öte yandan enginarın tanesi 4 lira, 5 tanesi ise 20 liradan satışa sunuldu. Festivale katılanlardan Ahmet Buğra, Urla'nın yöresel lezzetini merak ettikleri için Uşak'tan geldiklerini söyledi. Enginarın farklı bir lezzete sahip olduğunu belirten Buğra, festivalin de oldukça renkli olduğunu ifade etti. Leyla Ketenci de, Ankara'dan festival için geldiğini söyledi. Geçen yıl enginar festivalinin yapıldığını duyduğunu ve merak ettiğini belirten Ketenci, Urla'da her şeyin çok güzel olduğunu anlattı.

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