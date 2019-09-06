HABER

Urla'da oyuk festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla ilçesinde, zararlı hayvanlardan tarlalarındaki ürünleri korumak için yararlanılan korkulukların yöresel adından yola çıkılarak 4'üncü kez düzenlenen Barbaros Köyü Oyuk Festivali nedeniyle köşe başlarına, otobüs duraklarına, elektrik direklerine ve ağaç gövdelerine toplam 350 korkuluk asıldı.

Urla'da oyuk festivali başladı

URLA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, zararlı hayvanlardan tarlalarındaki ürünleri korumak için yararlanılan korkulukların yöresel adından yola çıkılarak 4'üncü kez düzenlenen Barbaros Köyü Oyuk Festivali nedeniyle köşe başlarına, otobüs duraklarına, elektrik direklerine ve ağaç gövdelerine toplam 350 korkuluk asıldı.
Urla'nın kırsal mahallelerinden Barbaros'ta köylülerin kaybolmaya yüz tutan kültürlerini yeniden canlandırmayı amaçlayan ve 3 gün sürecek olan Barbaros Köyü Oyuk Festivali, korkuluk yürüyüşü ile başladı. Tarlaları korumak için dikilen korkuluklara yörede 'oyuk' dediklerini söyleyen Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz, bu festivalin bir ilk olduğunu belirtti. Yaklaşık 105 yıllık Barbaros köyünde birbirinden ilginç korkuluklar sergilediklerini anlatan Oğuz, "Bu festival ile yörenin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini korumayı amaçladığımız gibi, bölgenin turizm ile de ekonomisinin gelişmesini hedefliyoruz. Bu festivalin fikir annesi Demet Küçükkayalar'dır. Köyün kalkınması için kadınları organize eden Demet Hanım ile, kolları sıvayan Barbaros köyü kadınları zeytin hasadının ardından köylerinin festivale hazırlanması için korkuluk yapmaya başlıyor. Ayrıca hem hazırlık aşamasında, hem de etkinlik boyunca gelen konuklara da ev sahipliği yapıyor" dedi.
'KÖY NÜFUSU KADAR'
Oyukların görkemli olması için köylülerin atölyeler kurduğunu da anlatan Başkan Burak Oğuz şöyle konuştu:
"Bu yıl üretilen korkuluk sayısı köy nüfusu kadar. Yani 350 kişilik köyde 350 adet korkuluk yer alıyor. Artan ilgi nedeniyle de festivalimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Köyün çeşitli noktalarına yerleştirilen korkuluklar ise yaz sonuna kadar yerlerini koruyacak."
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILACAK
Üç gün sürecek ve 8 Eylül Pazar akşamı sona erecek festival kapsamında resimler, fotoğraflar ve el emeği çeyizler sergilenecek. Ayrıca korkuluklar arasında 'Yılın en güzel oyuğu' seçilecek. Barbaros'ta eski köy yaşamını anlatan Keçe Köy sergisi ile Gelin Çıkarma geleneği konukların beğenisine sunulacak. Dans Eden Oyuk ve belgesel gösterimleri, Barbaros Kadın Korosu, tohum topları yapımı gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAFLI

Urla'da oyuk festivali başladıUrla'da oyuk festivali başladıUrla'da oyuk festivali başladıUrla'da oyuk festivali başladı

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyorduAsırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu
Sanatçı cinayeti zanlısının tutuklanması ailesini sevindirdiSanatçı cinayeti zanlısının tutuklanması ailesini sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan görevinden istifa etti

İYİ Parti'de 'MHP' istifası!

AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

İstanbul'dan kahreden haber! Motosikletli jandarma kaza yaptı: 1 şehit

İstanbul'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.