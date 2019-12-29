HABER
  4. Uruguay'da 6 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Uruguay'da 6 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 22:06 | Son Güncelleme

Uruguay'da 6 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişiye gözaltı

MONTEVİDEO (AA) - Güney Amerika ülkesi Uruguay'da 6 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke basınındaki haberlere göre, isimleri açıklanmayan 4 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Donanma ve gümrük yetkilileri, Montevideo Limanı'nda 4 soya unu konteynerine gizlenmiş 4,4 ton kokain bulmuştu. Konteynerlerin, batı Afrika ülkesi Togo'nun başkenti Lome'a gönderilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, bir çiftlikte de 1,5 ton kokain ele geçirildiği kaydedilmişti.

Uruguay'ın, Latin Amerika'dan Afrika ve Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinin geçiş noktası olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Skandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözlerSkandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözler
Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardıKendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı
Bodrum’daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandıBodrum’daki cinayete ilişkin 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kokain Uruguay uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Adası karanlığa gömüldü! 10 bin kişi elektriksiz kaldı

10 bin kişi elektriksiz kaldı

Adana'da son durum! Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! Otomobilden fırladı

Feci kaza! Otomobilden fırladı

Samsun'da 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı

Eşini tarafından öldüresiye dövüldü! Korkunç ifadeler

Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa 

Şehide 23 yıllık vefa: Nefes aldıkça bu gelenek devam edecek

Adana'dan kahreden haber: 5 aylık bebek beşiğinde yanarak öldü

Kahreden olay! 5 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.