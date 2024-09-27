Ürünlerde%80 indirimi duyan akın etti, AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluştu

Diyarbakır'da bir AVM’de, bir firmanın giyim ve ev tekstili ürünlerinde 4 günden beri yaptığı yüzde 80’e varan indirim, izdihama neden oldu. Çoğunluğu kadın olan müşteriler sabahın erken saatlerinde AVM önünde toplanarak, kapıların açılmasını bekledi. Gelenler, açılış saatinde 10’ar kişi halinde içeri alındı.

"HİÇ YAKIŞMIYOR"

Mağazanın önüne yaşlı teyzesinden bebek arabasındaki çocuğunu kapıp gelen annelere kadar bir çok insanın geldiğini gören güvenlik görevlisi ne yapacağını şaşırdı. İzdihamı engellemeye çalışan görevli "Eli öpülesi annelere yakışmıyor bunlar ya! Yazık ya birbirinizi itiyorsunuz bak." diyerek tepki gösterdi.

Firma sahibi ise ilgiden memnundu. Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, “Diyarbakırlı ablalarımızın büyük ilgisinden çok memnunuz. AVM’de 6 gün sürecek indirim festivalimizin bugün 4’üncü günü ve pazar gününe kadar buradayız. Diyarbakırlı ablalarımız kaliteleriyle ve tarzlarıyla gerçekten farklarını ortaya koydular, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(DHA)