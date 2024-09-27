HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ürünlerde%80 indirimi duyan akın etti, AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluştu

Ürünlerde%80 indirimi duyan akın etti, AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluştu

27.09.2024 15:20
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Sonunda bu da oldu! Maymun şoförlü lüks spor araba çağırdı... 5000 Euro ödeyince gördüklerine inanamadı

Sonunda bu da oldu! Maymun şoförlü lüks spor araba çağırdı... 5000 Euro ödeyince gördüklerine inanamadı

Mansur Yavaş: Partimiz aday gösterirse aday oluruz

Mansur Yavaş: Partimiz aday gösterirse aday oluruz

Yer: Kartal! Bir çocuk arkadaşının boğazına böyle bıçak dayadı...

Yer: Kartal! Bir çocuk arkadaşının boğazına böyle bıçak dayadı...

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.09.2024 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir firma ürünlerinde yüzde 80 oranında indirim yaptı. Haberi alan mağazaya koştu, izdiham yaşandı. Mağaza görevlisi yaşlı kadınların birbirini iterek içeri girmeye çalışmasına "Eli öpülesi annelere yakışmıyor bunlar ya!" diyerek tepki gösterdi

Diyarbakır'da bir AVM’de, bir firmanın giyim ve ev tekstili ürünlerinde 4 günden beri yaptığı yüzde 80’e varan indirim, izdihama neden oldu. Çoğunluğu kadın olan müşteriler sabahın erken saatlerinde AVM önünde toplanarak, kapıların açılmasını bekledi. Gelenler, açılış saatinde 10’ar kişi halinde içeri alındı.

Ekran görüntüsü 2024-09-27 150417

"HİÇ YAKIŞMIYOR"

Mağazanın önüne yaşlı teyzesinden bebek arabasındaki çocuğunu kapıp gelen annelere kadar bir çok insanın geldiğini gören güvenlik görevlisi ne yapacağını şaşırdı. İzdihamı engellemeye çalışan görevli "Eli öpülesi annelere yakışmıyor bunlar ya! Yazık ya birbirinizi itiyorsunuz bak." diyerek tepki gösterdi.

Ekran görüntüsü 2024-09-27 150504

Firma sahibi ise ilgiden memnundu. Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, “Diyarbakırlı ablalarımızın büyük ilgisinden çok memnunuz. AVM’de 6 gün sürecek indirim festivalimizin bugün 4’üncü günü ve pazar gününe kadar buradayız. Diyarbakırlı ablalarımız kaliteleriyle ve tarzlarıyla gerçekten farklarını ortaya koydular, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır indirim izdiham
En Çok Okunan Haberler
İşte il olabilecek 24 ilçe...

İşte il olabilecek 24 ilçe...

Rekabet Kurumu kararını verdi! İşte devri gerçekleşen firmalar

Rekabet Kurumu kararını verdi! İşte devri gerçekleşen firmalar

Erdoğan'dan BM mesajı: Daimi üye olmanın gayretindeyiz!

Erdoğan'dan BM mesajı: Daimi üye olmanın gayretindeyiz!

'Kardeşim vurulanlardan birisi senin eşinmiş' Türkiye'yi ağlatan şehit Şeyda Yılmaz'ın eşinin kahrolduğu an: Telsizden duydum

'Kardeşim vurulanlardan birisi senin eşinmiş' Türkiye'yi ağlatan şehit Şeyda Yılmaz'ın eşinin kahrolduğu an: Telsizden duydum

Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Yer: Kartal! Bir çocuk arkadaşının boğazına böyle bıçak dayadı...

Yer: Kartal! Bir çocuk arkadaşının boğazına böyle bıçak dayadı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.