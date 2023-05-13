HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar mynet.com'da

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar mynet.com'da

13.05.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak seçim sonuçları oy verecek seçmenler tarafından takip ediliyor. Merkez seçim sonuçları, Banaz seçim sonuçları, Eşme seçim sonuçları, Karahallı seçim sonuçları, Sivaslı seçim sonuçları ve Ulubey seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. 14 Mayıs 2023 Uşak seçim sonuçları mynet.com seçim sayfasında olacak. Peki, Uşak seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Uşak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar mynet.com'da

Uşak seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yarın oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz....

1

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Uşak seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

3

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

4

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

5

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

6

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruzProf. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa ettiKızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Kılıçdaroğlu benden talep etti"
Anahtar Kelimeler:
Uşak uşak seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Seçim yasakları neler? Herkesi ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı...

Seçim yasakları neler? Herkesi ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı...

Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...

Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...

İlginizi Çekebilir

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.