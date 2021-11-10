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  4. Uşak'ta korkunç olay! Ev arkadaşını defalarca bıçaklayıp polise teslim oldu

Uşak'ta korkunç olay! Ev arkadaşını defalarca bıçaklayıp polise teslim oldu

10.11.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta çiftlik evini paylaştığı arkadaşını birçok yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, emniyete giderek teslim oldu. Ağır yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta korkunç olay! Ev arkadaşını defalarca bıçaklayıp polise teslim oldu

Olay, Uşak Merkeze bağlı Kalfa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.

İkili arasında geçtiğimiz günlerde de kavga çıktığı, yaralı şahsın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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