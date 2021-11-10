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  4. Yer: Ataşehir! Samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Yer: Ataşehir! Samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

10.11.2021 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Göktürk B. gözaltına alındı.

Yer: Ataşehir! Samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti.

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SAMURAY KILICIYLA SALDIRDI

Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İstanbul Ataşehir
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