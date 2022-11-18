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  4. Uşak'ta tekstil deposunda yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Uşak'ta tekstil deposunda yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

18.11.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Olay yerine gelen Uşak Valisi Turan Ergün, "Şu an gördüğümüz kadarıyla yangının etrafta herhangi bir yere sıçrama riski yok" ifadelerini kullandı.

Uşak'ta tekstil deposunda yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil deposunda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

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Yangına, iş makineleriyle yıkılan alanlardan ekipler müdahalede bulunurken depoların iç kısmında yükselen alevlere de beton mikserleriyle çatıdan yıkılan bölümlerden su bırakılıyor.

Olay yerine gelen Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Uşak Belediyesi İtfaiyesi Müdürü Kudret Aydın'dan bilgi aldı.

İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir tekstil fabrikasına ait depoda yangının meydana geldiğini söyledi.

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Depoda elyaf ağırlıklı tekstil ürününün bulunduğunu belirten Ergün, "Yanan kısım depo kısmı. Allah'tan içeride kimse yoktu. Çalışan da yoktu. Herhangi bir can kaybı yok. Tek sevinç noktamız can kaybının olmaması. O teselli kaynağımız. Şu anda yangın devam ediyor. 20'ye yakın itfaiye aracı, arazöz müdahale ediyor. Biraz rüzgar da var. Rüzgar da körüklüyor. Yangını kontrol altına almak için uğraşıyoruz. Özellikle maddelerin yanıcı olması işimizi zorlaştırıyor. Müdahale yapılıyor şu anda." diye konuştu.

Yangının depoların iç kısmında devam ettiğini anlatan Vali Ergün, "Yangın her taraftan kontrol altında ama dış kontrol. İçeride tabii elyaf olduğu için bir de çatılar da kapalı olduğu için arkalardan açarak müdahale ediyorlar. Oradan da müdahale zor. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla yangının etrafta herhangi bir yere sıçrama riski yok." dedi. (AA)

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yangın Uşak

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