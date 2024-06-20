Uşak'taki orman yangını 40 saat sonra kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'taki orman yangının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uşak'ta önceki akşam tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyümüştü.

Yangına dün 4 helikopter, karadan 157 araç ve çok sayıda ekiple müdahale edilmişti.

Uşak Vali Vekili Önder Can, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Tedbir amaçlı tahliye edilen 26 hanenin sahipleri, alevlerin sıçrama tehlikesinin ortadan kalkmasıyla evlerine döndü.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırılırken karadan çalışmalara gece boyunca devam edilmişti.

Akbulak köyü yakınlarında, dün tarım arazileri ile ormanlık alanda yangın çıkmış, Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Ekiplerin karadan gece boyu süren müdahalesine havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek vermişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





