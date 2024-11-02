Uşaklı erkek berberi kadını görenler şaşırıyor! Hemcinslerini bu meslekte yetiştirmek istiyor

Kent merkezinde yaşayan 30 yaşındaki Çelik, ortaokulu bitirmesinin ardından ailesine erkek berberi olmak istediğini söyledi. Ailesinin karşı çıkması nedeniyle öğrenim hayatına devam eden Çelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden 2014 yılında mezun olduktan sonra bir firmada muhasebeci olarak çalışmaya başladı.

İş hayatına atıldıktan sonra da öğrenimini sürdüren Çelik, Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden de 2020'de mezun oldu. Aynı yıl evlenen Çelik, eşiyle birlikte Denizli'ye yerleşti, burada da bir firmada muhasebecilik yaptı.

Eşinden ayrıldıktan sonra memleketi Uşak'a dönen Çelik, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için bir erkek berberinin yanında çırak olarak işe başladı. Mesleği öğrenmesinin ardından ustalık belgesini alan Çelik, bir ay önce kendi iş yerini açtı. 17 yaşındaki çırağı Sıla Erdoğan ile müşterilerinin saç, sakal tıraşını ve cilt bakımını yapan Çelik, zanaatıyla kısa sürede geniş bir müşteri kitlesi edindi.

"ŞAŞIRANLAR DA ÇOK OLUYOR"

Çelik, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını, huzur bulduğu bir iş yaptığını söyledi. Bu işi yapmak için yıllarca beklediğini anlatan Çelik, "Bence herkes hayallerinin peşinden koşmalı. Olmaz diye bir şey yok. Ben yaptıysam herkes yapabilir." dedi.

Çelik, dükkanına ilk kez gelen bazı müşterilerin kadın olduğu için endişelendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Saçımı bozar mı, kötü yapar mı, ne kadar tecrübeli diye düşünüyorlar. İlk gelen müşteri zaten sakalını kestirmek istiyor. Sakalını düzgün kestiğimde saçını kestirmeye karar veriyor. Ama müşterilerimin çoğunluğu tekrar gelen insanlar. Şaşıranlar da çok oluyor. Beni içeride gören kadınlar dükkana giriyor. Saçını kestirmek için oturuyorlar. Sonra erkek berberi olduğunu fark edince şaşırıyorlar. Tabelada erkek berberi yazısını görüp gelen bazı erkekler de karşılarında beni görünce şaşırıyor."

Müşterilerinin kendisine çok saygılı davrandığını, çıraklıktan bu yana saygısız bir hareketle hiç karşılaşmadığını dile getiren Çelik, "Bir berber havası olmuyor burada. Konuşmaları, hitapları gayet güzel oluyor. Bana karşı tavırlarında hiçbir absürt olayla karşılaşmadım. Beyefendice oturuyorlar, tıraşlarını oluyorlar. Çayını, kahvesini içip gidiyorlar." diye konuştu.

Çelik, severek yaptığı bir işi olduğu için kendisini şanslı hissettiğini, "keşke daha önce başlasaydım" diye düşündüğünü dile getirerek, işinde ilerlemek istediğini vurguladı.

Ailesinin de berberlik mesleğine artık daha sıcak baktığına işaret eden Çelik, "26 yaşından sonra hayallerimin peşinden koşmaya başladım. Kendi iş yerimi açtım. Çok gururluyum. Bu işi ilerletmek istiyorum. Bir sürü kadına iş imkanı sunmak istiyorum. Bu sektörde kadınların da var olduğu bilinsin istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Bülent Sönmez, kadın berberi ilk gördüğünde çok şaşırdığını ancak Ayşegül Çelik'in emeğine, gayretine ve zanaatına saygı duyduğunu söyledi.

AA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır