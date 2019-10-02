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Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

İNSAN İSKELETİ BULUNDU Uşak'ta, Seyhan Akduman'ın 13 yıldır kayıp dedesi müzisyen Mehmet Yobaz'ın öldürülüp, gömüldüğünü öne sürdüğü yerde, dün başlatılan kazı çalışmaları sonucu insan iskeletine ulaşıldı.

Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)

İNSAN İSKELETİ BULUNDU
Uşak'ta, Seyhan Akduman'ın 13 yıldır kayıp dedesi müzisyen Mehmet Yobaz'ın öldürülüp, gömüldüğünü öne sürdüğü yerde, dün başlatılan kazı çalışmaları sonucu insan iskeletine ulaşıldı. Kuyuda bulunan ve Yobaz'a ait olduğu sanılan kemikler, polis ekiplerince toplandı. Kemiklerin, Yobaz'ın yakınlarının DNA örnekleriyle karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan kemiklerin yanında, cinayette kullanıldığı tahmin edilen balta bulundu. Balta da incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)

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