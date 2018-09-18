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Uşak'ta ana doğalgaz borusunda gaz kaçağı meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 01:59 | Son Güncelleme

Uşak'ta ana doğalgaz borusunda gaz kaçağı meydana geldi

Uşak'ta, internet altyapı çalışmaları sırasında ana doğalgaz borusunda meydana gelen hasar, gaz kaçağına neden oldu.

İslice Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde özel bir firma tarafından yapılan internet altyapı çalışmaları sırasında ana doğalgaz borusunda oluşan hasar dolayısıyla gaz kaçağı meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince boşaltılan bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve Uşak Doğalgaz Dağıtım Şirketine bağlı çok sayıda ekip de sevk edildi.

Bir süre sonra uzman ekipler hasar gören boruyu onararak gaz kaçağını sonlandırdı.

Uşak'ta geçen hafta internet altyapı çalışmaları sırasında ana su borusu patlamış, çok sayıda iş yeri su altında kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma doğalgaz internet polis

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