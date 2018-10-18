Uşak'ta enkaz altında tatbikat

İzmir, Uşak ve Manisa Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Uşak'ta ortak tatbikat gerçekleştirdi.
Çarıkköy yakınlarında kullanılmayan fabrika binasındaki tatbikata katılan 77 UMKE personeli, senaryo gereği meydana geldiği varsayılan depremin ardından en kaz altında kalanlara müdahale etti. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin destek olduğu tatbikatta çıkan yangın söndürüldü, depremzedeler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tahliye edildi.
Ekiplerin çalışmasını izleyen Uşak Valisi Salim Demir, tatbikatın çok gerçekçi olduğunu söyleyerek, kurtarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Türkiye'nin, deprem bölgesinde bir ülke olduğunu, doğal afetlerle karşılaşıldığında hızlı ve etkin müdahalenin önem taşıdığını aktaran Vali Demir, UMKE ve AFAD ekiplerinin son teknolojik ekipmanlarla olaylara müdahale ettiğini belirtti.
Vali Demir tatbikata katılan personeli tek tek kutladı.
Tatbikatı Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Sağlık Müdürü Sedat Kavas, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri izledi.
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