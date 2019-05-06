Uşak'ta İlk Teravih Namazı

Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)- UŞAK'ta Ramazan Ayı'nın gelmesi ile birlikte ilk teravih namazını kılındığı camilerde yoğunluk yaşandı.

11 ayın sultanı Ramazan ayı kılınan teravih namazıyla başladı. Uşak'ta bulunan Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden Ulu Camii, ilk teravihte birçok kişiyi ağırladı.

Germiyanoğulları devrinde yapıldığı düşünülen Uşak Ulu cami, önemli gecelerde olduğu gibi teravih namazı için de tercih edildi. Teravih namazı öncesinde din görevlileri Ramazan ayının önemine değinerek, cemaate vaaz verdi. Yatsı namazı öncesinde asırlık camiye gelen insanlar saflarda yerini aldı. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insan, yatsı namazını eda ettikten sonra ilk teravih namazını huşu içinde eda etti.

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