Uşak'ta sahte para operasyonu

Uşak'ta polisin gerçekleştirdiği sahte para operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürdükleri idda edilen A.S. (21) ve abisi C.S. (32) ile A.T'yi (21) takibe aldı.

Şüphelilerin ellerindeki sahte paraları alışveriş siteleri üzerinden satın aldıkları kullanılmış eşyalar karşılığında piyasaya sürdüklerini tespit eden polis, şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Üç şüphelinin evleri ve otomobillerinde yapılan aramada İstanbul'dan getirildiği öğrenilen 110 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ile ağabeyi C.S. tutuklanırken, A.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şahısların alışveriş işlemini gece saatlerinde, güvenlik kameralarının bulunmadığı bölgelerde gerçekleştirdiği saptandı.

