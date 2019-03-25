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Üsküdar Belediyesi girişimci gençleri ödüllendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan Fikir Sanat Merkezi’nin hayata geçirdiği ‘Bu Benim İlk Girişimim’ liselerarası proje yarışmasının finali gerçekleşti.

İSTANBUL, (DHA) - Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan Fikir Sanat Merkezi’nin hayata geçirdiği ‘Bu Benim İlk Girişimim’ liselerarası proje yarışmasının finali gerçekleşti. Yarışmada konuşan Başkan Türkmen, “Girişimciliğin Yeni Türkiye’nin yol haritasını belirleyecek yeni bir anlayış olacağına inanıyorum” dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan Fikir Sanat Merkezi’nin hayata geçirdiği ‘Bu Benim İlk Girişimim’ liselerarası proje yarışmasının finalinde ödüller sahibini buldu. Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmanın finaline Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda genç katılım sağladı. Üsküdar’da lise öğrenimi gören gençler teknoloji, inovasyon, yenilik, gençlik gibi ana başlıklarda hazırladıkları çözüm önerilerini sundu.

“GİRİŞİMCİLİK TÜRKİYE’NİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK”

Millet olarak girişimciliğin henüz başında olduğumuzu belirten Başkan Türkmen, “Yavaş yavaş girişimciliğin önemini idrak etmeye başladık. Girişimciliğin Yeni Türkiye’nin yol haritasını belirleyecek yeni bir anlayış olacağına inanıyorum. 2015-2016 yılında Burhan Felek Köşkünü fikir sanat merkezi olarak düşündüğümüzde eleştirildik. Vakıf ya da kültür merkezi yapalım denildi. Bizler ‘Burayı gençlere layık görüyoruz’ dedik” ifadelerini kullandı.

“BİZİM PROJEMİZİ KENDİLERİNE REHBER EDİNENLER VAR”

Fikir Sanat Merkezi ile ilgili bilgi veren Türkmen, “Bu projemizi kendilerine rehber edinen belediyeler ve kamu kurumları var. Burası tamamen gençlerin hizmetine sunduğumuz bir yer. Özel ve özgün bir mekan. 300 yıllık bir tarihi köşkü restore edip hizmetinize sunduk. Her şey ücretsiz. İnternetimiz de oldukça hızlı. Bin 20 gencimiz burada eğitim aldı. Bizim ana başlığımız tüketenden çok üreten bir nesil olması. Gençlerimiz ne kadar çok üretirse hem kaliteli üretir hem de etkili üretir” diye konuştu.

Yarışmada ödül almaya; Akıllı Gözlük projesi ile Çamlıca Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi, Kök Güvenlik Sistemleri projeleri ile Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gezen Kitaplar projesi ile Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi, Sağlıklı Yaşam Aplikasyonu projesi ile Haydarpaşa Anadolu Lisesi ve Sensörlü Sokak Lambaları projesi ile Özel Çengelköy Final Fen Lisesi layık görüldü.

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