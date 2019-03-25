Üsküdar Belediyesi girişimci gençleri ödüllendirdi

İSTANBUL, (DHA) - Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan Fikir Sanat Merkezi’nin hayata geçirdiği ‘Bu Benim İlk Girişimim’ liselerarası proje yarışmasının finali gerçekleşti. Yarışmada konuşan Başkan Türkmen, “Girişimciliğin Yeni Türkiye’nin yol haritasını belirleyecek yeni bir anlayış olacağına inanıyorum” dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan Fikir Sanat Merkezi’nin hayata geçirdiği ‘Bu Benim İlk Girişimim’ liselerarası proje yarışmasının finalinde ödüller sahibini buldu. Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmanın finaline Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda genç katılım sağladı. Üsküdar’da lise öğrenimi gören gençler teknoloji, inovasyon, yenilik, gençlik gibi ana başlıklarda hazırladıkları çözüm önerilerini sundu.

“GİRİŞİMCİLİK TÜRKİYE’NİN YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK”

Millet olarak girişimciliğin henüz başında olduğumuzu belirten Başkan Türkmen, “Yavaş yavaş girişimciliğin önemini idrak etmeye başladık. Girişimciliğin Yeni Türkiye’nin yol haritasını belirleyecek yeni bir anlayış olacağına inanıyorum. 2015-2016 yılında Burhan Felek Köşkünü fikir sanat merkezi olarak düşündüğümüzde eleştirildik. Vakıf ya da kültür merkezi yapalım denildi. Bizler ‘Burayı gençlere layık görüyoruz’ dedik” ifadelerini kullandı.