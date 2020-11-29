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Üsküdar'da binlerce denizanası kıyıya vurdu

29.11.2020 18:27 | Son Güncelleme:
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Üsküdar'da binlerce denizanası kıyıya vurdu

Üsküdar'da binlerce denizanası kıyıya vurdu, deniz kıyısı beyaza büründü. Sahildeki olta balıkçıları ise kıyıda biriken denizanaları nedeniyle balık tutarken oltalarının ağırlaştığını söyledi.

Üsküdar Kandilli Sahili kıyısına vuran binlerce denizanası olta balıkçılarını şaşkına çevirdi. Kıyıda biriken denizanaları kıyı şeridinin bir bölümünü beyaza bürüdü. Sahilde gün boyu balık tutan vatandaşlar, biriken denizanaları yüzünden oltalarının ağırlaştığını söyledi.

"BALIK TUTMAKTA ZORLUK ÇEKTİK"

Bir olta balıkçısı, “6-7 saattir buradayım. Denizanaları bu kadar çok yoktu. Bugün çok var. Olta ağırlaşıyor" dedi. Bir başka balıkçı ise, “Denizanaları yüzünden bugün balık tutmakta zorluk çektik. Şu an kayboldular" diye konuştu.

Denizanalarının bugün çok olduğunu söyleyen bir balıkçı, “Oltayı çok engelliyordu. Ama şu anda yok dalgalarla gittiler" şeklinde konuştu.

(DHA)

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