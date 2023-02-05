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Üsküdar'da fırtınada devrilen yarım asırlık ağaç, otomobilleri kağıt gibi ezdi

05.02.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, Üsküdar’da kökü çürüyen yarım asırlık akasya ağacı devrildi. Ağacın devrildiği, park halindeki 2 otomobil ise adeta kağıt gibi ezildi. Ağaç, belediye ekipleri tarafından elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.

Üsküdar'da fırtınada devrilen yarım asırlık ağaç, otomobilleri kağıt gibi ezdi

Olay, Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım kenarındaki akasya ağacı kökünün çürümesiyle şiddetli lodosun etkisiyle 2 otomobilin üzerine devrildi.

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PARÇALARA AYRILIRAK KALDIRILABİLDİ

Olayı fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Üsküdar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler elektrikli testereyle ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

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Üzerine akasya ağacının devrildiği otomobillerde maddi hasar oluştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Fırtına ağaç

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