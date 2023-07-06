Üsküdar'da otomobil kaldırıma çarparak savruldu: 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Üsküdar Bulgurlu Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü Serkan K., otomobiliyle Çamlıca Libadiye Tünelinden hızla çıktı.

Bulgurlu Kavşağı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarptı ve savruldu. Kazada araç içerinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden kendi imkanları ile çıkan 3 yaralıya müdahale etti. Ambulans ile çevrede bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası Bulgurlu Kavşağı üzerinde araç trafiği oluştu. Polis ekipleri kazanın yaşandığı kavşak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yol kenarına savrulan otomobilin çekici ile olay yerinden götürülmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görgü Tanığı Ahmet Taha, "Kazayı sonradan gördüm. Karşı taraftan gelen otomobil, önce kaldırıma çarpıyor. Sonra havalanıp ağaca çarptı. O an araç içinde 3 kişi vardı. 1 tanesinin kafası kanıyordu, diğer kişinin sırtında ağrı vardı. Arkada oturanda bir şey yok gibiydi sanırım emniyet kemerleri takılıydı. O yüzden çok bir şey yoktu. Ama burada bu kazayı nasıl yaptılar anlamadım." dedi. (DHA)

