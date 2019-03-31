HABER

ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:54 | Son Güncelleme

Üsküdar Harem sahil yolunda u dönüş yapmaya çalışan araca motosiklet çarptı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Üsküdar Harem sahil yolunda u dönüş yapmaya çalışan araca motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Üsküdar Harem sahil yolu Harem yönüne seyreden Mustafa Usta'nın kullandığı 34 SFT 61 plakalı otomobil, u dönüşü sırasında, Ali Demir yönetimindeki 06 AR 8107 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Demir ile kaza anında oradan geçmekte olan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Afyonkarahisar'da AK Parti'li Mehmet Zeybek kazandı (2)Afyonkarahisar'da AK Parti'li Mehmet Zeybek kazandı (2)
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı üçüncü kez Cengiz ErgünManisa Büyükşehir Belediye Başkanı üçüncü kez Cengiz Ergün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.