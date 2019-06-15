Üsküp Büyükelçisi Kara Ohri'deki Ali Paşa Camisini ziyaret etti

Ohri'nin Kuzey Makedonya'nın incisi olduğunu anımsatan Kara, caminin bu şehre yakışır bir şekilde Türkiye tarafından restore edildiğini belirterek, tüm Müslümanların hayırlısıyla kullanmaları ve sonraki nesillere aktarmaları temennisinde bulundu.

Caminin 1500'lü yıllardan beri kalan eski bir cami olduğunu hatırlatan Kara, restorasyonun çok kısa bir sürede tamamlandığını kaydetti.

Büyükelçi Kara, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ohri Müftülüğü, Ohri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Ohri Müzesi iş birliğinde restorasyonunu gerçekleştirdiği tarihi Ali Paşa Camisini ziyaret etti.

Ali Paşa Camisinin aslına uygun olarak restore edilmesinde yoğun çaba gösterildiğini vurgulayan Kara, "Bu caminin aslına uygun olmasını istemiştik. Buranın onarılması sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da bir rüyasıydı. Bu konuda da arkadaşlarımıza son derece büyük destekler sağladılar. Öncelikle ona müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın dost ve kardeş ülke olduğunun altını çizen Kara, şunları söyledi:

"Bu tarihte de böyleydi gelecekte de böyle kalacaktır. Bu dostluğun bozulmaması için elimizden gelen bütün gayretleri gerek hükümet yetkililerine gerek görüştüğümüz her tabandan insanlara aktarıyoruz. Türkiye'ye karşı çok güzel bir ilgi alaka var. Ben şimdiden hükümet yetkililerine teşekkür ediyorum."

Restorasyon sürecindeki sıkıntılardan bahseden Kara, "Arkadaşlarımız ufak tefek pürüzlerden bahsetmişlerdi fakat bizler her şeyden önce bu tür eserleri yapılandırırken aslına uygun olması konusunda çok dikkatli oluruz ve birkaç yıl önce ona göre de bir protokol imzalanmıştı. Protokole çok uygun kalarak hareket ettiler. Dolayısıyla ufak tefek pürüzler de böylelikle giderilmiş oldu. Bütün Ohri halkına hayırlı olmasını ve gönüllerince bu güzel mekanı ziyaret etmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.