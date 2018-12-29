HABER

Üsküp Büyükelçisi Kara, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Üsküp Büyükelçisi Kara, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak her kategoriden birer fotoğraf seçti.

Kara, seçkide yer alan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Büyükelçi Kara, "haber" kategorisindeki tercihini, Kayhan Özer'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşları selamladığı "Seçim zaferi" isimli fotoğraftan yana kullandı.

- "Annemle babamın anısı için bu fotoğrafı seçtim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya örnek bir lider olduğunu belirten Kara, Erdoğan'ı aile büyüğü olarak gördüğünü söyledi.

"Seçim zaferi" fotoğrafını merhum anne ve babası için seçtiğini anlatan Kara, "Milletvekili olduktan sonra birinci yıl babamı, ikinci senesinde annemi kaybettim. Her ikisinin de uzun yıllar ciddi hastalıkları vardı. O dönem başbakanımızdı cumhurbaşkanımız. Babam son dönemleriydi, yatakta yatıyordu. Annem de Yasin (suresi) okuyordu. Babam televizyon izliyordu, 'Bu adama yanlış yaparsan sana hakkımı helal etmem' dedi. Annem de Yasin okuduktan sonra kapattı, 'Ben de analık hakkımı helal etmem' dedi. Rahmetli annem ve babamın bana emaneti bu. Annemle babamın anısı için bu fotoğrafı seçmek istedim." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in imzasını taşıyan "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafa oy veren Kara, "spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım ToplantısıAK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı
15 dakikada 9 tahinli pide yedi, 10 çeyrek altın kazandı15 dakikada 9 tahinli pide yedi, 10 çeyrek altın kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılın Fotoğrafı oylaması Anadolu Ajansı Makedonya Türkiye Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.