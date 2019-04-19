Gerçekleştirilen buluşmalarla insanlara farklı ülkelerden gençlerin bir araya gelerek birlikte yaşayabileceklerini göstermeye çalıştıklarını belirten Kala, bu tür çalışmaları dünya çapında daha da yaymayı amaçladıklarını dile getirdi.

UDEF 5. Bölge Sorumlusu Sabahattin Kala, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl öğrenci buluşmalarının 12'ncisini Türkiye’de 91 farklı noktada gerçekleştirdiklerini, ayrıca etkinliği Kuzey Makedonya dahil 51 ülkede düzenlediklerini söyledi.

Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) ev sahipliğinde, yerelde Köprü ve Vizyon derneklerinin desteğiyle bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla Kuzey Makedonya’da dördüncüsü gerçekleştirilen etkinliğe, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının yanı sıra akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında yabancı öğrenciler, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp'te bir araya geldi.

UDEF olarak Türkiye’de öğrencilerin burstan yurtlara kadar her türlü ihtiyacının karşılanması yönünde çalışmalarının olduğunu ifade eden Kala, "Türkiye, 2023 vizyonunda 250 bin öğrenci ile dünyada beşinci konuma gelmeyi düşünüyor. 2012’de 16 bin öğrencimiz varken şu anda 150 binlerde öğrenci sayımız var. Öğrenciler, Türkiye’ye büyük teveccüh etmeye başladılar." diye konuştu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem de Uluslararası Balkan Üniversitesinin uluslararası öğrencilere sahip üniversite olarak bu etkinliğin ayrı bir anlamı olduğunu söyledi.

UDEF yetkililerine düzenledikleri etkinliklerden dolayı teşekkürlerini ileten Erdem, üniversitenin 20 ülkeden öğrencileri ile UDEF’in farklı ülkeden getirdiği öğrencilerin kaynaşma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Erdem, "Özellikle dünya barışını ancak eğitimle sağlayabiliriz." diyerek, hem üniversitenin kuruluşunda hem de UDEF’in faaliyetlerindeki katkısından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında üniversitede öğrenim gören Türk, Arnavut ve Boşnak öğrenciler de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

