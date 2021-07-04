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  4. Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil böyle çarptı

Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil böyle çarptı

04.07.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de iki hemşire, üst geçit kullanmadan karşıya geçmek isteyince korkunç bir kaza meydana geldi. Arkadaşlarının uyarısını dinlemeyen hemşirelerden biri, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı cep telefonuyla kayda alındı. Hemşireye çarpan sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza dün akşam saat 18.00 sıralarında D-100 Büyükçekmece Güzelce Mevki'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanede çalışan 3 hemşire arkadaş mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek için yola çıktı. Hemşirelerden ikisi hemen yanlarında duran üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek istedi. Arkadaşlarının defalarca uyarmasına rağmen iki kadın araçların hızla geçtiği yoldan karşıya geçmeye başladı.

50 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada, otomobilin hızla vurmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

KAZA ANINI ARKADAŞLARI KAYDETTİ

Yaşanan kaza anı cep telefonuna yansıdı. 2 arkadaşını üst geçitten geçme konusunda uyaran kadın o anları kaydetti. Defalarca üst geçidi kullanmalarını için arkadaşlarını uyaran kadın, kaza anını saniye saniye kaydetti. Kaza öncesinde, "Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak" gibi konuşmalar da kayda yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece
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